12/2 China Scan 參與中國A股行情

福建｜陸首座跨海高速鐵路橋 正式貫通

福廈客專泉州灣跨海大橋近日正式全橋貫通，進入施工最後階段，預計在2023年建成通車，走入高鐵跨海時代。該大橋是大陸首座跨海高速鐵路橋，海上橋樑長度為8.96公里，預計高鐵將以每小時350公里的速度通過，過橋僅需要90秒鐘。

廣東｜深圳二手房成交量 創十年新低

央視財經報導，深圳二手住房成交市場持續低迷，10月數據不但連續7個月跌至榮枯線5千套以下，當月的二手住房過戶套數更是創下自2012年3月以來的新低，不過相關報導稱，11月以來二手房市詢問量已有回暖的狀況。

天津｜韓安保室長訪天津 會商朝鮮問題

韓國青瓦台國家安保室長徐薰應中國中共中央政治局委員楊潔篪邀請，於2日起訪問天津兩天。預計徐薰將呼籲中方合作，引導北韓重回談判桌，雙方也將針對中韓關係、朝鮮半島問題、地區及國際局勢等共同關注的議題交換意見。

上海｜特斯拉上海廠 傳年產量達50萬輛

中國電動汽車百人會引述電動車龍頭特斯拉副總裁陶琳表示，特斯拉上海廠2021年生產量可望達到50萬輛目標，且上海廠的供應鏈本土化程度已超過90％。但特斯拉稍後表示：「（數字）不準確」，文章因此刪除了原先寫到的50萬輛生產數據。

浙江｜外送員新規定 工作滿4小時要休息

浙江省12月推出保障外送員、網約車駕駛的新就業勞動者保障權益相關規定，當中指出，相關平台可依法實行不定時工作制度的特殊工時制度，但應管控勞動者在線估做時長，連續工作超過4小時，應設置工間休息時間，並在惡劣天氣下有延長服務時間、限制接單等措施。

四川｜引路菩薩及釋迦苦修像 安岳縣示現

四川石窟寺遺留古物最多的安岳縣，最近在南部造像區新發現一龕宋代初年的引路菩薩與地藏等四大菩薩的造像，是目前僅見的此類往生組合造像，其中引路菩薩的形象，更是石窟中發現最早的一尊。此外，在另一處明代石窟中則發現一尊罕見的抱膝而笑的釋迦苦修像。

香港｜疫情燒不停 英航延長停飛香港時間

早前先後出現英國航空的機組人員抵達香港後確診新冠肺炎，英航隨後表示，暫停到香港的航班直至11月30日。不過英航1日再宣布，目前已延長取消航班至12月4日，並將此措施形容為「艱難的決定」，對旅客深表歉意，將主動聯繫相關事宜。