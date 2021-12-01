12/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜緊縮入境規定 暫停赴日航班預約售票

日本在國內確診第二例Omicron病例，國土交通省1日緊縮入境規定，要求日航、全日空（ANA）等航空公司暫停新的赴日國際航班預約售票。有居留資格的外國人從南非等10國再入境也予以拒絕。

美國｜小非農11月增53.4萬 優預期

美國人力資源業者ADP周三公布有「小非農」之稱的私人部門就業報告，11月新增53.4萬就業人口，優於預估的50.6萬，3個月新增就業人口平均值因而達54.3萬。自美國經濟復甦至今，就業人口增加超過1,500萬，但與疫情前的水平相比仍短少500萬。

希臘｜強制60歲以上長者接種疫苗

希臘政府周二宣布強制60歲以上長者接種新冠疫苗，明年1月16日前若一劑疫苗都沒打，每月罰款100歐元（約台幣3,195元），希臘也成為首個強制特定年齡族群接種疫苗的歐盟國家。希臘衛生部資料顯示，60歲以上族群目前約有52萬人未打疫苗，而完整接種者占總人口62％，低於歐盟平均值66％。

印度｜ Q3 GDP年增8.4％ 連四季擴張

印度7～9月GDP年增8.4％，連續四季擴張，反映這個亞洲第三大經濟體持續復甦。印度前季（4～6月）GDP年增幅達20.1％，創1996年有此數據以來最高紀錄，但經濟學家提醒這是去年同期基期低的緣故。

韓國｜單日新增破5千病例 創新高

中央防疫當局1日報告，國內四例Omicron新冠變異株疑似感染，除肌肉酸痛和呼吸道症狀外，目前這四例疑似病例均無異常症狀。同時，韓國單日新增5,123例新冠確診病例，首次超過5,000例，創下最高紀錄。

澳洲｜第三季GDP縮幅小於預期

澳洲祭鐵腕強迫封城對抗Delta變種病毒的緣故，第3季國內生產毛額（GDP）季減1.9％，但縮幅小於預期的2.5％。與去年同期相比則成長3.9％。儘管第4季有望因解封恢復擴張，經濟學家警告Omicron威脅全球恐抑制復甦。

歐元區｜11月PMI上揚 近半年來首走升

調研機構IHS Markit公布11月歐元區製造業採購經理人（PMI）終值，從10月的58.3上揚到58.4，是6月來首度走升，但較初估值58.6下修。調查指出，供應鏈瓶頸惡化，產出受到限制，原物料成本創20多年來最大漲幅。