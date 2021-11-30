12/1 China Scan 參與中國A股行情

廣西｜史上首見 柳州螺螄粉年寄量破億件

故宮博物院29日公告稱，決定在原有6歲以下或身高1.2米以下兒童，以及每周二統一預約的中小學生免費的基礎上，試行所有開放日對未成年人免費開放。12月3日20時起，可通過故宮博物院售票網站、「故宮博物院觀眾服務」微信公眾號預約12月10日以後的未成年人免費門票（含珍寶館、鐘錶館）。

瀋陽｜BMW全球最大塗裝車間 竣工驗收

瀋陽華晨寶馬（BMW）鐵西新工廠塗裝車間，經過1個月試運行後，於11月30日通過竣工驗收，這也是國際車廠BMW集團全球最大的塗裝車間。BMW鐵西新工廠建設大量依賴智慧製造，也是目前全球最具數位化效率的汽車工廠之一。

北京｜樂融大廈拍出 買家為僅註冊5天企業

大陸拍賣平台顯示，樂視網公司總部樂融大廈（原北京樂視大廈）11月30日成功拍出。拍賣過程中，1萬餘人圍觀，1人報名，唯一的競買人以人民幣5.73億元買入。值得注意的是，企查查APP顯示，買家企業11月25日成立，由北京澤瀚物業全資持股。

上海｜無人機送外賣 明年上半年啟動測試

大陸第一條常態化、無人機外賣配送航線，近期開始測試，預計2022上半年在上海開通試運營。無人機外賣的服務半徑規劃為2公里，顧客從下單到收到貨品，時間控制在17分鐘左右。目前無人機每次飛行的時間段需提前申請，未來有望實現常態化，全時段起降。

河北｜百年老字號芝麻醬 年出口逾4萬箱

保定市的地質適宜種植芝麻，籽粒飽滿、含油量高，製作小磨香油、芝麻醬的歷史悠久。當地最有名的「馨冠油坊」發展至今已有120多年，近年透過技術革新，每日處理芝麻已高達35噸，芝麻醬產品年出口總數超過4萬箱，被河北省列為「燕趙老字號」稱號。

浙江｜諸暨珍珠產量下滑 企業直播賣貨救業績

浙江省諸暨市素有「中國珍珠之都」的美稱，但近年為保護生態、減少養珠造成的水源污染，自2017年起養殖規模平均每年減少20％，當地珍珠企業也加速游轉型，有的嘗試以機器人取代勞工，還有更多企業透過直播賣貨拉抬商機，年營業額因此翻倍增長。

香港｜Uber Eats終止營運 專注Uber Taxi市場

Uber Eats 11月30日宣布，與本地餐廳和送餐人員攜手為港人服務5年後決定，將於12月31日晚上11時59分終止在香港的運作。Uber未來將專注Uber在香港的出行平台服務，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。