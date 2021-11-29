11/30 China Scan 參與中國A股行情

北京｜未成年人訪故宮 試行免費開放

故宮博物院29日公告稱，決定在原有6歲以下或身高1.2米以下兒童，以及每周二統一預約的中小學生免費的基礎上，試行所有開放日對未成年人免費開放。12月3日20時起，可通過故宮博物院售票網站、「故宮博物院觀眾服務」微信公眾號預約12月10日以後的未成年人免費門票（含珍寶館、鐘錶館）。

山西｜能源吃緊 向多地農村發煤票

山西省朔州市應縣近日向許多農村發放「煤票」，讓居民憑票買煤。發放煤票的主因是，山西地方電力公司朔州分公司的能源改造計畫要到11月底才能完成，造成應官方要求進行「煤改電」的住家暫未通電，加上官方供煤不及，居民被迫只能撿柴火、燒玉米芯和過去燒剩的煤來取暖和煮飯。

江蘇｜凶宅難賣 試睡直播後終於成交

蘇州一處房主曾燒炭自殺的凶宅終於賣出，這棟凶宅為了拍賣，甚至還在月初進行試睡直播活動，引起大量網友關注。凶宅的起拍價為約市價三分之二的人民幣（下同）120萬元，近日終於以128萬元的價格成交。

上海｜上海數據交易所 上架首批數據產品

上海數據交易所近日揭牌，首批掛牌數據產品包括中國東方航空的「航班資源寶」、高德地圖的「高德路呈」、中遠海運的「中遠海科船視寶」、中國移動的「中移洞查」、京東科技的「京東城市數鏡」等。

福建｜金雞百花電影節 年底廈門登場

大陸電影盛事金雞百花電影節暨第34屆中國電影金雞獎近日宣布將於12月28日至30日在廈門市舉辦，並且發表以「五彩」不同顏色設計的主題視覺海報。值得注意的是，此次金雞獎也新設立最佳外語片獎項，融入更多不同的電影元素齊聚金雞獎。

廣東｜深圳前海國際人才港 1月啟航

作為粵港澳大灣區的重要項目，深圳前海國際人才港如火如荼建設當中，當前已重點引進管理顧問機構、獵頭公司、國際技術轉移孵化機構、人力資源服務企業等機構，欲構建國際人才港全要素功能生態圈，項目近期宣布將在2022年1月正式「開港」啟航。

香港｜愛因斯坦相對論手稿 傳李嘉誠得標

一份由物理學家愛因斯坦撰寫的「廣義相對論」手稿，日前在巴黎佳士得以1,160萬歐元成交，創下愛因斯坦各類手稿中的新高。據港媒報導，買家為香港富商李嘉誠。對此，李嘉誠基金會並未否認，僅表示不評論事件。佳士得方面亦未公開買家身份。