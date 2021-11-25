11/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

瑞典｜首位女總理就任7小時辭職

瑞典社會民主黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）當選首位女總理七個多小時後，便因預算案遭到國會否決而宣布辭職。安德森表示，依據慣例，聯合政府中若有政黨選擇退出，聯合政府便應該辭職，她不想領導合法性令人質疑的政府。

美國｜開中共玩笑 迪蒙出面道歉

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）周三針對日前指稱「自家公司會比中國共產黨活得更久」的玩笑話道歉，表示他無意詆毀任何族群，而是強調自身公司實力。迪蒙周二在波士頓學院演講時說出這番爭議言論，當時聽眾問他對於在中國做生意有何看法。

美國｜漲幅增4倍！房價攀至近36萬美元新高

根據房地產經紀商Redfin公布，截至11月21日止的四周，美國房價攀升至359,975美元的新高紀錄，期間房價漲幅較去年同期增加近4倍。已簽約待過戶成屋銷售年增8％，較2019年同期激增51％，然而待售房屋年減2.7％，較2019年同期增加12％。

德國｜疫情惡化 上季GDP季增1.7％遜預期

德國統計局公布第三季國內生產毛額（GDP）較前一季成長1.7％，不及華爾街預期的1.8％。若與去年同期相比，第三季GDP增加2.5％，合乎先前公布的初估值及華爾街預期。德國12月消費者信心指數從11月的1.0點跌至-1.6點，也低於華爾街預期，主因是歐洲疫情再度惡化，且高通膨削弱民眾消費能力。

日本｜10月企業服務價格指數 創20年新高

日銀25日公布，10月日本企業服務價格指數達105.4，創2001年11月以來最高。不過增幅遠低於同月批發商品通膨的8.0％，反映薪資成長緩慢使消費者物價增長趨於溫和。上月服務價格攀升歸因於運輸費用勁揚，全球原物料需求旺盛，促使海運公司將更高的燃料成本轉嫁客戶。

墨西哥｜前財長落選 總統提名女性央行總裁

墨西哥總統歐布拉多24日提名女性副財政部長羅德里格斯（Victoria Rodriguez）擔任下屆央行總裁。羅德里格斯名氣與經驗皆不如熱門人選前財長艾雷拉（Arturo Herrera），投資人與分析師因此質疑這是政治任命，央行恐難以維持獨立性以對抗近日攀升的通膨。

瑞士｜WHO：戴口罩防疫 別有安全的錯覺

近日歐洲疫情拉警報，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲各國不該有「安全的錯覺」，以為完成兩劑疫苗接種就不會感染病毒。他呼籲完整接種疫苗者繼續做好預防措施，也就是「戴口罩、保持社交距離、避免群聚」。雖然確診病例暴增的情形集中在歐洲，但他強調全球各國「無一脫離險境」。