11/25 China Scan 參與中國A股行情

上海｜全球最具吸引力城市 擠進前十

日本森紀念基金會城市戰略研究所公布全球最具吸引力城市指數（GPCI）顯示，上海排名第10位，其中交通指標排名第一。綜合排名中，上海高於北京的17位及香港的13位，這也是香港首次跌出前10寶座，台北則位列第38位。

江蘇｜投資競爭力百強縣 昆山市奪冠

賽迪顧問縣域經濟研究中心最新評比2021年大陸的投資競爭力百強縣，台商投資重鎮昆山市奪冠，力壓身後的福建晉江、浙江慈溪、江蘇張家港、江蘇常熟等縣市。江蘇省則是榜單最大贏家，百強中占22席雖次於浙江，但在十強中獨占5席。

香港｜中銀香港發冬奧紀念鈔

中銀香港24日宣布，發行20港元面值的「北京2022年冬奧會紀念鈔票」，12月1日～10日接受認購申請，淨收益將全部捐贈作本地公益慈善用途。紀念鈔發行量為200萬張，裝幀共3個種類，另有200套特別精選慈善珍藏版，以競投方式發售。

廣東｜一杯橄欖汁一千人民幣 驚動監管局

近日網上影片傳出，深圳有飲品店推出價格高達人民幣1千元一杯的橄欖汁，顧客還反覆與店員確定售價，被告知是使用昂貴品種橄欖，加上運輸與人力成本所致，製作一杯要等3小時。此事驚動深圳市場監管局，赴現場進行核查。

陝西｜手作銀杏葉書籤 浪漫迎新生

陝西師範大學連續15年為新生手寫錄取通知書，2021年該校又為新生提前準備一份特殊的伴手禮。學生們收集上千片銀杏葉片，用毛筆在葉面上寫下「知行合一」、「前程似錦」等祝福語，製成精美的書籤，準備送給2022年將入學的新生，此舉也令大陸網友大讚「太浪漫了」。

貴州｜婚攝成品爆雷 新人怒求償

結婚是人生大事，貴陽市有兩對新婚夫婦光顧一家婚禮公司，分別花費人民幣1.7萬元左右，購買套裝服務。但新人婚後查看拍攝的婚禮照片時發現，800多張照片大部分都失焦、半身入鏡甚至是畫面昏暗，兩對新人要求公司賠償，但幾經波折後僅取回部分退款。

福建｜國台辦宣布 完成福州至台北支線規劃

大陸國台辦24日對於「台海通道」項目表示，正規劃推動兩岸交通基礎設施建設相關工作，福建已完成與金門、馬祖通橋的初步技術方案，國務院印發的交通綱要，已完成福州至台北支線建設規畫，將為兩岸提供更好的交通運輸資源和服務。