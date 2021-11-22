11/23 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜創入冬最低溫 達零下23度

21日夜間至22日，黑龍江省中東部地區自南向北出現大暴雪天氣，黑龍江省氣象災害應急指揮部緊急啟動重大氣象災害（暴雪）Ⅱ級應急響應。大陸黑龍江省塔河縣創下入冬最低溫，達零下23度，哈爾濱也因暴雪侵襲，宣布中學以下暫停到校上課。

江蘇｜最小警犬閃電 奪全陸大賽一等獎

南京公安局警犬訓練基地中被稱為大陸最小隻警犬的「閃電」，近日擊敗其他大型警犬，奪下全大陸警犬搜索實戰大比武一等獎，閃電近期還在雲南邊境參與公安部的重大行動，與其他工作組一起搜索了80多萬件快遞包裹。

上海｜雙城論壇12/1登場 採視訊方式

2021台北上海城市論壇（雙城論壇）將在12月1日以視頻會議方式舉辦，今年雙城論壇以「新經濟、新發展」為主題，並就後疫情時代產業轉型及無圍牆博物館規劃兩場主題演講，相互分享在後疫情時代，如何重塑產業經濟新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源。今年雙城論壇將規劃簽署合作備忘錄，在動物園、音樂及創新科技三個領域交流與合作。

浙江｜大麥嶼港對台直航貨櫃吞吐量 逾萬標箱

浙台（玉環）經貿合作區22日公布，「中遠之星」輪已完成2021年度第42個往返航次作業，自玉環大麥嶼港抵達基隆港。至此，2021年度大麥嶼港對台海上貨運直航貨櫃吞吐量達10,037標箱，年增265.65％，創下歷史紀錄。大麥嶼港於2014年底開通對台海上貨運直航。

廣東｜王老吉申請「大吉」商標 遭駁回

大陸知名涼茶品牌王老吉申請一系列涉及大吉的商標被駁回，資訊平台顯示，廣州王老吉申請註冊的「新婚大吉」等多個「XX大吉」形式的商標，近日註冊流程變成為「駁回復審中」和「駁回通知發文」，王老吉將上述商標分類為啤酒飲料。

香港｜獨角獸榜單出爐 三家估值逾百億美元

由創科香港基金會策劃、清科創業旗下投資界專業評審的「香港獨角獸榜單Unicorns HK 2021」22日顯示，已有18家企業上榜。其中，大疆創新、商湯科技及Lalamove三家企業更是市值高達1百億美元級的「超級獨角獸」。

甘肅｜電信網路大面積故障 緊急處理

中國電信甘肅省多地用戶於21日出現無信號或2G網路情況，且無法使用通話和簡訊服務，中國電信客服電話也無法接通，另有部分位在外地的甘肅電信用戶也受到影響。中國電信客服單位隨後表示，設備故障影響5G語音和數據業務，公司已緊急處理。