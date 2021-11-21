11/22 China Scan 參與中國A股行情

福建｜曹德旺出資百億籌建福耀科技大學

大陸汽車玻璃製造龍頭福耀玻璃董事長曹德旺，20日宣布透過旗下的河仁慈善基金會出資人民幣100億元，籌辦福耀科技大學，校園選址於福州高新區南嶼鎮流洲島。總占地約1,286畝，緊鄰福州大學城和海西高新技術產業園，校內將建設一流大學圖書館、博物館。

香港｜港財政司長：將發行人民幣綠債

香港財政司司長陳茂波21日在網誌上稱，港府上周成功發售新一批總值30億美元的綠色債券，包括美元債及歐元債，綠債認購反應理想。他表示，港府即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。

澳門｜博彩收入預測2023年才全面恢復

標普全球評級表示，旅遊限制拖累澳門博彩收入恢復緩慢，估計2022下半年才會明顯恢復。2022年澳門博彩收入或回復至2019年水平的60％至70％，最快要到2023年才有望全面恢復。

浙江｜2022杭州亞洲帕拉運動會確定開幕時間

2022年杭州亞洲帕拉運動會確定開幕時間，杭州亞殘運會代表團近日宣布，杭州亞洲帕拉運動會確定於2022年10月9日開幕，共設競賽項目22個大項、604個預設小項，與上屆相比，增加賽艇、皮划艇、圍棋、跆拳道及五人制足球項目。

北京｜中國宣布與立陶宛外交降為代辦級

中國外交部21日表示，立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉公然在國際上製造「一中一台」，中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將兩國外交關係降為代辦級。中國為反制立陶宛與台灣的外交往來，已在8月10日召回中國駐立陶宛大使。

北京｜環時總編曝彭帥影片 駁「被消失」

大陸女網名將彭帥自曝與前國務院副總理張高麗的不倫情事後行蹤成迷。大陸環球時報總編輯胡錫進20日起接連公布彭帥的影片，一是20日彭與教練及友人在餐廳用餐，二為21日彭出席青少年網球決賽開幕式，以證明彭帥沒有「被消失」。不過影片公布後，各方對於彭帥人身安全與否仍眾說紛紜。

上海｜電競上海全民錦標賽開幕

「2021電競上海全民錦標賽」20日在上海市普陀區文化館開幕，此次賽事包含騰訊旗下兩款熱門MOBA遊戲「王者榮耀」、「英雄聯盟」。開幕式現場不僅邀請到理想花園樂團表演，還有舞者裝扮成「英雄聯盟」知名kda女團，表演「POP STAR」主題曲。