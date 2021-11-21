11/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│美國新晶圓廠選址 三星近日公布

韓媒引述消息人士表示，正在美國考察的三星電子副會長李在鎔當地時間19日與美國白宮高層會面，就解決全球供應鏈問題的方案、美國聯邦政府為半導體企業提供優惠的方案等進行討論。新晶圓廠選址可能這兩天就會正式公布。

日本│小池百合子休養四周 重返崗位

69歲的東京都知事小池百合子因過勞住院並在家休養四星期後，21日恢復辦公。小池百合子今年6月已因過勞住院九日，10月底再次入院，本月初出院後留在家中休養，並透過遠距方式工作，21日恢復辦公主要是出席全國知事視訊會議。

日本│最快本周與美發布聯合聲明 釋放戰略油儲

《讀賣新聞》引述消息人士稱，日本和美國最快可能於本周就釋放戰略油儲發布聯合聲明，以遏制油價上漲。日本首相岸田文雄前一日表示，日本政府正評估可能採取的措施，以便與其他國家合作解決這個問題。

美國│疫情未歇 每日平均增逾9.4萬例

美國疫情仍未獲得控制，過去7日每日平均新增新冠肺炎確診個案逾9.4萬例，較前一周增加14％。今年以來全美累計死亡個案逾38.54萬例，已超越去年全年總和。全美有六成人口完成接種2劑新冠疫苗，四成65歲以上民眾已接種加強劑。

薩爾瓦多│打造首座比特幣市 只課增值稅

總統布格磊（Nayib Bukele）周末表示，薩國將打造世界第一座「比特幣市」（Bitcoin City），初期將由比特幣債券提供資金，能源供應源將來自火山，且不會課徵增值稅以外的任何稅收。

法國│參院通過法案 2024年寵物店禁售貓狗

參議院通過動物權利法案，從2024年1月1日開始，寵物店等禁止販售貓狗，欲飼養者必須向繁殖業者直接購入或從動物收容設施收養。購入者也必須簽署證明具備飼養相關知識的文件。但新法案仍需總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署才能實施。

澳洲│受惠旅遊泡泡 首批星國大學留學生入境

21日一批新加坡大學留學生入境澳洲，是自去年11月以來第一批進入澳洲的外國留學生。澳洲與新加坡簽有旅遊泡泡協議，來自新加坡且完整接種疫苗的旅客，現在可以進入墨爾本或雪梨而無須隔離。