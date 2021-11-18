11/19 Global Scan 掌握全球投資脈動

法國｜谷歌將付法新社新聞使用費

Alphabet旗下谷歌（Google）17日與法新社（AFP）達成五年協議，前者將就新聞內容付費，以遵循最新法國法律，這也將是這家科技巨擘所簽訂的最大筆授權協議之一。

法國｜空巴航空展奪大單 大勝波音

空中巴士在杜拜航空展一舉拿下408架飛機訂單及合約意向書，遠超過對手波音的101架，令外界看好航空業及旅遊業復甦。空巴在開展首日便與美國私募基金Indigo Partners簽下255架飛機合約，隨後又和Air Lease Corp簽下合約意向書，預計訂購111架飛機。

比利時｜新增案例突增 宣布新防疫措施

鑑於疫情升溫，比利時政府宣布新一波防疫措施，要求勞工在12月中之前每周在家上班四天，12月中之後降為三天。10歲以上所有民眾在室內必須佩戴口罩，入座後才可拿下。比利時過去七日每日平均新增案例為10,283例，創下2020年冬季以來最高紀錄。

馬來西亞｜與美簽合作協議 改善半導體供應鏈

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)18日到訪馬來西亞之際，兩國宣布計劃明年初簽署合作協議，以改善半導體及製造業供應鏈的透明度、韌性及安全。馬來西亞晶片封裝業佔全球貿易額逾200億美元的超過十分之一。

韓國｜魷魚遊戲爆紅 網飛調漲韓國訂閱價格

原創韓劇《魷魚遊戲》爆紅之後，影音串流服務平台網飛（Netflix）18日起調漲韓國訂閱服務價格。這是網飛自2016年1月進入韓國市場五年來首次調高訂閱費用。標準服務漲12.5％至每月1.35萬韓元，高級服務從1.45萬韓元升至1.7萬韓元，漲幅17.2％。

韓國｜三星李在鎔赴美 積極布局生技、行動通訊

正在美國訪問的三星電子副會長李在鎔，日前會晤美國藥廠莫德納和行動通訊商威瑞森電信高層。業界人士認為，三星正在積極投資生技產業和下一代行動通訊領域。

美國｜初領失業金人數高於預期

勞工部公布上周初領失業救濟人微減1,000人，至26.8萬，雖創疫情以來新低，但高於華爾街預期的26萬，顯示就業市場可能即將觸頂。初領失業救濟4周移動平均值也微降至272,750。續領失業救濟人數則達208萬，減少12.9萬。