11/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

紐西蘭｜總理：下月17日放寬防疫措施

隨著疫苗完整接種率超過八成，加上執政黨支持率下滑，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）17日鬆口要進一步鬆綁防疫限制。紐國第一大城奧克蘭自12月15日起解封，但須打過疫苗或Covid-19篩檢陰性才符合旅行資格。紐國從11月底開始，將以紅綠燈防疫系統取代封城及邊境封鎖。

日本｜10月出口連八個月成長

財務省周三公布受惠外國對鋼鐵與半導體相關產品的強勁需求，10月出口較去年同期成長9.4％，為連續8個月增加，但年增率低於9月的13％與市場預期的11.3％，創8個月新低。日本主要出口市場方面，對亞洲出口跳增15％，對歐洲出口增加12.1％。

南非｜CPI穩增 升息機率攀升

南非統計局17日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增5％，與9月相同，此為連續第六個月高於該國央行設定的3％～6％目標區間中值，令未來幾個月升息機率攀升。其中，運輸、飲食與非酒精飲料價格分別上漲10.9％與6.1％，能源價格較去年同期上漲23.1％。

新加坡｜10月非石油出口年增近18％

新加坡政府17日公布，10月非石油出口額年增17.9％，大於9月的12.0％年增幅，也大於分析師預期的16.3％，主要是受到電子類出口成長推動。10月電子類出口額年增14.9％，大於9月的14.1％。若與今年9月相比，10月非石油出口額經季節調整後月增4.2％，也大於9月的1.0％月增幅。

美國｜輝瑞肺炎口服藥 向FDA提出申請授權

輝瑞（Pfizer）研發的新冠肺炎口服藥Paxlovid已向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，預計今年底前將獲准對高風險族群提供口服藥。輝瑞估計Paxlovid今年產量超過18萬套療程，明年產量擴大至5千萬套療程。知情人士透露，美國政府已掌握Paxlovid供應量，正在與輝瑞洽談1千萬套療程的供應合約。

加拿大｜溫哥華港封港 物流大亂

加拿大西部卑詩省近日豪雨成災，引發土石流和淹水，在16日導致至少一人死亡。加國最繁忙的溫哥華港，因為與之連接的鐵路貨運受水災影響而中斷，被迫16日宣布暫停運作，導致包括穀物和煤炭等出口大受衝擊令物流大亂。

伊朗｜啟動離心機生產 恐影響核會談

根據知情外交人員透露，伊朗已在聯合國原子能署無法監測的地點，恢復先進離心機設備的生產。由於離心機用來生產高濃度的濃縮鈾，可用以製造核武器，因此西方國家對此感到擔憂，也為拜登政府準備核會談之際，帶來新的挑戰。