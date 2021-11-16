11/17 China Scan 參與中國A股行情

上海｜陸首位F1車手 阿爾法羅密歐簽下周冠宇

上海的職業車手周冠宇16日與F1阿爾法羅密歐車隊正式簽約，22歲的周冠宇將作為正賽二號車手，出戰下賽季F1世界錦標賽。周冠宇也成為大陸首位F1正賽車手，也是第一位獲得正式資格參加F1全年比賽的車手。

北京｜冬奧選手菜單公布 北京烤鴨、餃子上榜

「冬奧來了」特別節目「冬奧食堂」日前公布北京2022年冬奧會運動員菜單，包括北京烤鴨、餃子在內共有678道來自世界各地的特色菜品，每天都提供200道菜餚在北京、延慶、張家口三個冬奧村，中餐與西餐的比例為3：7。

江西｜嚴禁移植大樹進城 不得盲目追求名貴花木

江西為提升生態系統碳匯增量，依照「300公尺見綠、500公尺建園」的目標，要求落實城鄉綠化用地。根據最新規劃，除禁止在生態保護紅線範圍內開墾耕地，也宣導以鄉土樹種開展綠化，嚴禁移植大樹進城和盲目追求名貴花木。

浙江｜清華博士接地氣 成最年輕縣書記、縣長

近年浙江大力從名校招攬碩博士人才，近日進行縣級主官密集調整時，1986年9月出生的清華博士郭云強擬任溫州洞頭區黨委書記、1988年1月出生的清華環境工程專業博士張崑崙成浦江縣長候選人，可望成為浙江省最年輕的縣級書記、縣長。

廣東｜廣州高鐵賣奶茶 「那個女孩」品牌問世

奶茶熱潮席捲大陸，高鐵也不放過這個商機。中國鐵路廣州局集團廣州動車組餐飲公司近期推出自有奶茶品牌，取名「那個女孩」，每杯高鐵奶茶的包裝上，印的都是高鐵餐飲乘務員形象，並主打健康少糖的特色，提供旅客乘車另一種選擇。

福建｜莆田手藝達人花半年 2千竹條搭蘇州園林

蘇州以園林建築景觀聞名，近日莆田市有位手藝達人「仿造」出惟妙惟肖的蘇州園林。該達人耗時半年，用兩千根竹條搭出蘇州園林古建築模型，整個作品長寬高分別為160公分、140公分、70公分，重達30公斤，由16間房子組成，亭台樓閣，台階庭院應有盡有。

香港｜人力機構：2022年雇員薪資增3.2％

人力資源管理顧問機構ECA international最新報告指出，隨著亞太區逐步走出新冠疫情陰霾，經濟持續復甦，香港雇員2022年有更大幅度的薪資增長。2021年香港僱員平均薪資增長2.5％，略高於企業2020年調查預測的2.1％，企業預計2022年經濟復甦表現更高水準，預期薪資將提高3.2％。