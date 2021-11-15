11/16 China Scan 參與中國A股行情

天津｜22萬立方公尺LNG儲存罐 新建兩座

津液化天然氣（LNG）接收站兩座22萬立方公尺儲存罐近日同時完成主體結構建造工程。待配套設施全部投產後，該接收站存儲能力將達154萬立方公尺，單日天然氣外輸能力將達到7,000萬立方公尺，年處理能力可達1,200萬噸，比現有能力提升近一倍，可有效緩解華北地區冬季天然氣供應緊張局面。

河南｜鄭州博物館「微觀之作」 登熱搜榜

河南鄭州博物館的「微觀之作-英國V&A博物館館藏吉爾伯特精品展」，登上大陸博物館熱搜榜10月分十大熱搜展覽。展出金銀器、鼻煙盒及微型馬賽克等精美藝術品90件套，這是吉爾伯特夫婦享譽世界的精品收藏首次赴中展出，活動至2022年1月4日。

江蘇｜首起數位人民幣洗錢案 遭警方破獲

揚州高郵警方近日成功破獲江蘇省內首例利用數位人民幣洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人一名，及時為民眾挽回經濟損失，嫌疑人目前已遭高郵市公安局依法刑事拘留，並依法退出違法所得人民幣6萬多元，目前案件正在進一步辦理當中。

上海｜營造靚麗秋景 41條街道落葉不掃

上海已連續多年打造「落葉不掃」景觀道路，「城市美容師」會以「繡花」功夫精細保潔、守護，使落葉以最柔軟的方式演繹城市韻味，讓秋天不再清冷蕭瑟，營造如詩如畫的靚麗秋景。綠化市容局近日表示，今年「落葉不掃」景觀道共有41條。

海南｜三亞第一個安居房項目 舉行選房

三亞第一個安居房項目萬科金色家園近日舉行選房活動，召集822位符合購房條件的民眾參與。萬科金色家園房源共計922戶，其中，四房兩廳有472戶，三房兩廳戶型有450戶，銷售均價為每平方公尺人民幣（下同）9,500元，精裝修交付。

甘肅｜馬拉松倖存者 直播賣蘋果報恩

5月份，甘肅省白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者失溫、失蹤，比賽腰斬，最終造成21人死亡，8人受傷。近期，比賽前六名選手中唯一的倖存者張小濤回到白銀，向連救了包括他在內共六人的救命恩人朱可銘直播，共賣出24,930斤蘋果。

四川｜通江縣2萬野豬成災 獵人無能為力

四川省巴中市通江縣境內野豬成災，據2020年底數據顯示，數量多達2萬多隻。近日，四川一支專業捕獵隊伍展開行動，但兩天半時間僅捕殺野豬八隻。綿陽市江油捕獵救助中心負責人表示，不是我們不行，而是野豬攻擊性非常強，「沒有優秀獵犬，沒有槍，就不要貿然出手」。