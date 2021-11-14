11/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│完成疫苗全程接種人數 占總人口78.1％

防疫當局表示，截至14日，完成新冠疫苗全程接種的人數達到占總人口的78.1％，占18歲以上人口的90.4％。當日新增確診病例2,419例，連續五天超過2,000例。

韓國│資產逾10億韓元富豪 年增一成

KB金融經營研究所發布報告，2020年韓國金融資產規模超過10億韓元（約台幣2,576萬元）的個人年增10.9％，達39.3萬人，佔總人口的0.76％。主要是由於去年股市暴漲推動金融資產規模增加，以及房市價格不斷攀升促使房地產資產比重增加。

日本│明年擬推經濟安保法案 審查中國產品

《讀賣新聞》報導，日本政府將於明年初提出的「經濟安全保障推動法案」，除確保日本半導體供應無虞外，並有意加入「事前審查制度」，排除可能對基礎設施穩定運作造成影響的中國產品或系統。

美國│加州洛杉磯港、長灘港 塞港出現新高峰

根據統計，美國加州洛杉磯港和長灘港的貨櫃船「塞船」情況出現新高峰，貨櫃船在兩個港口的平均等待卸貨時間增至近17天，是兩個月前的兩倍水平。截至12日晚上排隊的貨櫃船已達83艘，超越前周較早前創下的最高81艘紀錄。

美國│SpaceX獵鷹9號火箭 搭載53枚衛星升空

特斯拉執行長穆斯克旗下的太空探索企業SpaceX，於13日由佛州發射獵鷹9號火箭，該火箭搭載有53枚「星鏈」（Starlink）通訊衛星，擴大星鏈的規模。

柬埔寨│完成疫苗接種國內外旅客 入境免隔離

總理洪森14日宣布，從15日開始凡完成新冠疫苗接種，和72個小時內篩檢為陰性證明的國內外旅客，入境後不須隔離14天。目前被隔離而完成接種的國內外旅客也解除隔離。柬埔寨目前接種率近90％，為亞洲最高的國家之一。

阿根廷│惡性通膨、疫情添亂 執政黨國會控制權難保

阿根廷14日舉行國會期中選舉，外界預期由總統費南德茲帶領的執政黨很難維持國會控制權，可能喪失近40個參議院議席，眾議院則只能保住一半席位。專家認為這反映民眾對國家陷入惡性通膨，和疫情令貧窮人口持續攀升感到憤怒。