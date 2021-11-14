11/15 China Scan 參與中國A股行情

海南｜LV擬進駐 開設陸首家免稅店

路易威登（Louis Vuitton）傳將在大陸開設首家免稅商店，地點選在新興免稅天堂的海南。據傳品牌正研議與中國中免集團簽署協議，進駐三亞海棠灣國際購物中心。

黑龍江｜哈爾濱發人民幣4億元消費券 助產業復甦

為助消費復甦，黑龍江省哈爾濱市近日宣布針對百貨（不含超市）、餐飲、娛樂、體育、旅遊等受疫情影響較大的產業，發放人民幣4億元政府消費券。不僅旅遊風景區、購車有發放補貼，且周末和法定節日晚間9時後購物也有補貼，相關措施有效期至12月31日。

遼寧｜大連貼封條、裝電子鎖 確保隔離者足不出戶

遼寧省大連市疫情嚴峻、確診者激增，大連緊急宣布採取強硬手段，居家隔離人員要配合相關部門採取安裝監控設備、電子門鎖、貼封條等方式，確保人員做到「足不出戶」。同時，不遵守規定人員一律納入誠信記錄。

北京｜明星網紅參與的紀錄片 嚴控其商業投資

北京廣電局嚴控娛樂影視行業，近日發表倡議，表示將加強紀錄片製作播出機構培訓教育和引導，提升導演以及製作人的道德、法律意識、文化等素養。並針對明星或網紅參與的紀錄片項目，嚴格管控商業投資，健全舉報審查機制。

香港｜第三季GDP增速5.4％ 全年料增6.4％

香港政府統計處公布經濟數據，香港2021年第三季GDP較2020年同期成長5.3％。港府表示，綜合2021年前三季數據考量，預估2021全年香港實質GDP成長率為6.4％，接近8月中旬時預測的5.5％至6.5％區間上限。

上海｜擬對劇本殺內容備案管理

大陸近年瘋迷角色扮演遊戲「劇本殺」，各地的相關行業也如雨後春筍冒出。上海擬祭出管理規定，要求劇本殺的故事必須備案管理，內容不得涉及危害國家統一、主權或完整等，並將建立劇本審查專家小組，公布違規劇本清單。

內蒙古｜陸產瓜子打破美國種子壟斷

內蒙古的五原縣是大陸最大的向日葵種植縣，當地成立「向日葵研究院」，打破美國種子的壟斷，還將每袋種子的成本降約人民幣千元。五原縣目前年產瓜子超過五億斤，而大陸民眾的瓜子休閒零食中，每七粒就有一粒來自五原。