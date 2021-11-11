11/12 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜穆斯克賣股套現50億美元繳稅



根據美國證交會（SEC）文件顯示，執行長穆斯克（Elon Musk）本周以來共賣出價值50億美元的特斯拉股票，合計占其個人持股大約3％。這項財務規畫在今年9月便已設定，亦即無論上周末推特民調結果如何，穆斯克本來便已計畫要賣股繳稅。



美國｜疫情拖累 Disney+訂戶增幅不如預期



迪士尼公布上季（10月2日止）線上影片串流服務Disney+訂戶增加210萬戶，小於華爾街預期的1,020萬戶，更是該服務推出2年來最小增幅，主因是疫情拖累影片製作進度。公司股價在11日早盤大跌逾5％。

美國｜運輸成本增 Beyond Meat上季營收不如預期



美國植物肉製造商Beyond Meat上季（10月2日止）營收年增13％至1.06億美元，但不及分析師預期。上季淨損5,480萬美元較去年同期擴大，且為分析師預期的2倍以上，主因是美國需求減弱且運輸、倉儲成本增加。該公司股價在11日早盤前暴跌17％。

印尼｜網購需求暴增 Zalora雙11超夯



東南亞電商平台Zalora執行長索尼（Gunjan Soni）預期，今年各地經濟解封且東南亞網購需求暴增，可望推動雙十一購物節業績再創新高。去年雙十一購物節當天，Zalora平台在1小時內創造1億美元線上銷售額。

韓國｜KDI調升今年經濟增長預期至4％



智庫韓國開發研究院（KDI）11日發佈經濟展望報告，在民生消費推動下，調升今年韓國經濟增長預期至4％，高於5月預估的3.8％，並維持明年經濟增長預期3％。今年通膨率預期為2.3％，明年下降至1.7％。

英國｜賓利熱銷 H1賺贏去年全年



英國頂級豪華車品牌賓利（Bentley）宣布，去年銷售量1.1萬台創下歷史新高，絲毫未受疫情影響，且火熱需求延燒到今年，今年上半賓利獲利超越過去任何一年的全年獲利。賓利並開始推動電動車研發計畫，預計2025年前推出第一台電動車。

荷蘭｜住院人數飆高 擬重啟防疫限制



11月初荷蘭新冠肺炎住院人數再飆高，令政府考慮重啟防疫限制，可能成為今夏以來西歐第一個提高防疫限制的國家。由防疫專家組成的疫情管理團隊近日建議，政府應下令取消大型集會活動、關閉電影院，並縮短餐飲業營業時間。