9/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜第二季GDP修正值 上修至年增1.9％

內閣府8日發布2021年第二季國內生產毛額（GDP）修正值，剔除物價變動因素的實質成長率比上季增加0.5％，換算成年率為增加1.9％，高於1.3％的初值。主要是企業設備投資表現良好。

韓國｜單日確診 再次超過2千例

8日新增確診2,050例，時隔一周再次超過2,000例。不過，文在寅政府仍然決定，等到七成國民完成完整疫苗接種，預計11月起改採「與疫情共存」模式，分階段恢復日常生活。

印度｜爆立百病毒疫情 地方警戒

南部喀拉拉邦5日有一名12歲男童感染「立百病毒」（Nipah）死亡病例，並有多人確診。該腦炎病毒致死率高達75％，若疫情擴散，情況將較新冠病毒更嚴重，該邦主管機關正全力追蹤並隔離曾接觸男童的人士，以阻止立百疫情爆發。

法國｜賽諾菲併Kadmon案 進入最終協議

藥廠賽諾菲（Sanofi）8日表示，收購美國藥商Kadmon過程已進入最終協議。賽諾菲將以每股9.5美元現金收購，總收購金額約19億美元。完成收購後，能支持賽諾菲加強移植用藥業務的發展，和繼續擴大其一般醫藥的核心資產。

加拿大｜20日國會大選 兩黨民調拉鋸

Nanos Research在6日公布最新民調，受訪1,200名民眾裡，34.1％支持總理杜魯道領導的自由黨，32％支持保守黨。跟前一天民調顯示自由黨支持率33.4％和保守黨34.9％的情況翻轉過來。顯示20日舉行的國會大選競爭異常激烈。

美國｜SEC提出警告 Coinbase推遲Lend

加密貨幣交易所Coinbase表示，美國證券交易委員會（SEC）已經揚言，如果Coinbase繼續推進一項允許用戶出借加密貨幣資產以賺取利息的計畫，則將提起訴訟。Coinbase將因此推遲這項名為Lend的產品，至少延至10月才推出。

巴西｜逾10萬人遊行 支持現任總統

7日全國各地逾10萬人上街遊行支持右派總統波索納洛。目前民調顯示他在明年總統大選，將慘輸其主要對手、立場左派的前總統魯拉。因此波索納洛號召支持者站出來壯大聲勢，希望穩住其極右派的基本盤。