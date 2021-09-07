9/8 China Scan 參與中國A股行情

雲南｜1千畝大象專屬食堂即將營業

景洪市總面積1千畝的大象專屬「食堂」近期即將「營業」。該在食物資源補給區內，種植粽葉蘆340畝7.3萬叢，芭蕉330畝3.8萬株，希望為亞洲象提供更多的食物，減少大象進村覓食的行為，以及對周邊農作物造成的破壞，緩解人象衝突。

山東｜MINISTOP青島子公司將解散

日本永旺集團旗下超商MINISTOP於6日宣布，將解散營運大陸業務的當地子公司青島迷你島便利店有限公司，將於10月15日結束店鋪營業，並在完成相關手續後進行清算。MINISTOP與同屬永旺旗下的青島永旺在2009年共同出資成立青島迷你島，但因近年當地競爭加劇，收益出現惡化。

浙江｜杭州最貴法拍屋無人出價流標

杭州一套名為「杭松居」的中式別墅近日法拍，該別墅市價人民幣（下同）1.65億元，起拍價1.155億元，打破2018年杭州1.13億元成交法拍屋紀錄，成為杭州史上最貴法拍屋。但這套別墅最終吸引5.47萬人圍觀，但僅1人報名、無人出價，宣告流標。

福建｜學校校名蹭北大？北京大學發函要求更名

福建一所名為「寧德北大培文學校」的學校，遭名校北京大學發函要求更名。該校2018年招生廣告表示具「北大血統」、為北京大學直屬並全資控股。但北京大學否認表示「北大」兩字未經授權。而北大培文學校則稱「北大培文」有合法授權。

江蘇｜「科技副總」項目 教授成為企業智囊

江蘇省推行「科技副總」項目促進產學合作，近期再有逾1,600名大專院校教授、老師到江蘇各地企業兼任技術副總或副總工程師，成為當地企業在技術創新、研發突破上的智囊。許多教授也因此對現代化廠房有更深刻認識，得以在企業中實踐所學。。

上海｜第4代達文西手臂 腸肝同切術零出血

上海交通大學附屬第一人民醫院近日為一位直腸癌肝轉移患者成功進行第四代達文西機器手臂單孔「腸肝同切術」，患者術後首日即可下床活動，且於第六天康復出院。有別於傳統手術，達文西手臂僅透過一個繞臍數公分的小切口進行，過程中幾乎零出血。

香港｜國際食品展 台灣18企業組團參展

為期三天的2021年香港國際食品展7日開幕，展會包括食品餐飲、酒店設備等4個行業類目，台灣有18家企業組成參展團出席，展出各類商品。香港是台灣農產食品第四大出口市場，產品包括水果、堅果製品、肉、魚類製品和調製食品等。