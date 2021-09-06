9/ 7 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│現代重工月中上市 籌資1兆韓元

全球最大造船公司現代重工計劃9月16日在首爾上市，發行1,800萬新股。由於投資人反應熱烈，其IPO價格達每股6萬韓元，可望籌資1.08兆韓元（逾9.34億美元）。航運需求持續增加，帶動全球造船業景氣回升。

菲律賓│馬尼拉防疫限制 將部份放寬

菲國政府將從8日開始放寬馬尼拉地區部份防疫限制，包括開放餐廳內用等，把封城措施轉為局部性封鎖，降低防疫限制影響來支撐經濟發展，總統杜特蒂原則上同意，7日將公布執行指引。

紐西蘭│奧克蘭以外地區 8日解除防疫封鎖

總理阿爾登6日宣布，除了奧克蘭之外，全國從8日開始解除防疫封鎖限制，從三級警戒降為二級警戒，學校、辦公室和商店重新開放。但疫情主要爆發點奧克蘭，至少在14日之前仍然維持封城和四級警戒不變。

澳洲│8月招聘廣告職務 創四個月新低

8月招聘廣告的職務數量，月跌2.5％至19萬5,995個，創四個月新低。主要受防疫封城措施延長執行影響。估計未來幾個月招聘廣告量將進一步減少，失業率可能回升至逾5％。

美國│高通供應雷諾新電動車晶片

高通6日表示，將為雷諾新電動車Megane E-Tech Electric裝置的數位儀表板供應關鍵的運算晶片。高通不斷擴大車用晶片市場，這是繼通用汽車後，另一家重要車商與高通達成車晶供貨協定。

美國│BNT疫苗第三劑 擬20日批准

白宮首席防疫顧問佛奇表示，可能在20日批准輝瑞BNT新冠疫苗第三劑，但莫德納提出施打第三劑的授權申請可能無法同時在20日得到批准，因此已接種莫德納疫苗的民眾，可能要等待更長時間才能打第三劑。

德國│7月製造業訂單 大增3.4％

在出口訂單推升下，德國7月製造業訂單意外月增3.4％，優於市場預估月跌0.2％，為1991年來同月份最高增幅。雖然7月國內訂單月跌2.5％，但國外訂單月增8％，與去年同期相較更年增24.4％。