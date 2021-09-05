9/5 China Scan 參與中國A股行情

浙江｜浙大研發「水下直升機」完成驗收

近日，由浙江大學領銜的大陸國家重點研發計畫「深海關鍵技術與裝備」重點專項「水下直升機」（新概念自主無人潛水器）專案，在南海海域完成海試驗收，水下直升機的下潛深度也首次成功突破1,000公尺。

江西｜南昌地鐵3號線 車廂空調溫度分區

為滿足乘客對列車溫度的差異化需求，南昌地鐵3號線自2日起實行空調溫度分區設置，未來每年5月1日至9月30日，空調控制模式為手動模式，以1、6車廂，2、5車廂和3、4車廂分區，均設有空調控制器和溫度傳感器，可對車廂內的溫度進行實時檢測。

福建｜台港澳股民 線上開戶業務上線

金圓統一證券近日在廈門證監局等單位指導下，首度推出台港澳客戶線上開戶業務，為台港澳客戶提供便捷、高效的開戶服務。民眾僅需透過手機拍照上傳相關證件，填寫開戶資訊，完成風險測評、影像見證等程序，只需花費數分鐘就可以足不出戶辦理開戶業務。

廣東｜深圳春季茶博會 千家茶企參展

2021年深圳國際春季茶產業博覽會開幕，展期將持續至6日。本屆吸引來自世界69個產茶地區的千餘家品牌茶企參展，福安展團、凌雲展團等名茶產區攜原產地優質茶葉共襄盛舉。其中，廣西壯族自治區百色市凌雲縣的白毫茶一經展出，即吸引不少顧客駐足。

香港｜非洲豬瘟 出現首例野豬感染個案

針對近日香港島小西灣出現異常野豬死亡個案，香港漁農自然護理署人員為一具在小西灣歌連臣角道被發現的野豬屍體進行化驗，發現野豬屍體樣本對非洲豬瘟病毒呈現陽性反應，成為香港首例野豬感染非洲豬瘟病毒個案。

寧夏｜老農民組團 變身帶貨主播

九位曾經是寧夏南部山區靠天吃飯的老農民，與土地打了半輩子交道，後來搬遷到了中國最大的易地生態移民安置區—紅寺堡區。今年6月，他們組團搖身一變成為帶貨主播，為網友推介黃花菜、枸杞、葡萄酒等當地特色農產品，兩個多月的時間裡，賣出了價值人民幣幾萬元的產品。

四川｜文具盲盒熱賣 家長憂增攀比心理

文具盲盒以不確定性為賣點，部分更印有「內含隱藏款」等字樣。陸媒近日走訪成都市多家文具店發現，一些店家會將盲盒擺放在店內顯眼位置，雖然頗受中小學生青睞，但不少家長卻感到擔憂，認為盲盒容易加劇攀比心理，買了第一套還想買第二套，對於小孩子來說太具誘惑性。