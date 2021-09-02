9/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│半導體缺貨 福特擬再削減卡車產能

因半導體缺貨，美國第二大汽車廠福特打算繼續削減本土卡車產能。福特宣布，密西根州迪爾伯恩（Dearborn）卡車工廠在9月6日至13日，三班制將減至一班，密蘇里州堪薩斯市組裝廠的F150線將停工1周。

美國│百特砸124億美元現金 收購Hill-Rom

醫療用品大廠百特（Baxter）2日同意全現金收購美國醫療技術公司Hill-Rom，交易價值約達124億美元。百特將以每股156美元的價格收購Hill-Rom，較後者7月27日收盤價溢價26％。百特稱這起交易能擴大公司的醫療產品組合與服務。

韓國│第二季GDP年增率調高至6.0％ 連四季成長

今年第二季韓國內生產毛額（GDP）經修正後，由年增5.9％調高為6.0％，連四季成長。8月消費價格指數（CPI）年增2.6％，連續五個月高於2％，且連二個月刷新今年最高。央行總裁李柱烈表示，上半年景氣回升速度快於預期，將為後疫情時代的經濟做準備。

德國│寶馬計畫降低汽車生命周期排碳量

寶馬（BMW）計劃降低汽車生命周期的排碳量，期望2030年前汽車排碳量至少較2019年的水準減少40％，高於先前減少三分之一的目標。寶馬打算拉高回收和再利用零件的使用比重，預計由30％提高至50％，以協助達成減碳目標。

印度│馬亨達估9月汽車產量最多減25％

汽車製造商馬亨達（Mahindra）2日預警，受到全球晶片大缺貨影響，9月汽車產量可能減少20％至25％，連帶衝擊營收與獲利，不過牽引機、卡車、公車與三輪車生產不受影響。馬

阿富汗│Fitch Solutions：本財年GDP恐緊縮9.7％

信評機構惠譽旗下Fitch Solutions在報告指出，美國撤軍與塔利班重掌政權，可能讓阿富汗經濟急速崩跌，預期本財年阿富汗國內生產毛額（GDP）可能緊縮9.7％，次年再下滑5.2％。該機構原本預估阿富汗本財年經濟可望擴張0.4％。

泰國│混打科興與AZ 衛生部證實安全有效

泰國衛生部2日表示，泰國為150萬名受試者混打大陸科興（Sinovac）與英國阿斯特捷利康（AZ）疫苗，結果證實安全有效。泰國7月試驗混打這兩款疫苗，成為全球第一個混打中西疫苗的國家。