9/2 China Scan 參與中國A股行情

廣東｜廣州定二手房價天花板 每平方公尺小於10萬

廣州市住房和城鄉建設局在近日建立二手住房成交參考價格機制，在各區的熱點社區與大樓訂下交易參考價格，整理後，廣州當地二手住房交易參考價每平方公尺均小於人民幣（下同）10萬元，最高的是天河區保利心語花園，約每平方公尺9.7萬元。

上海｜戲曲藝術中心 讓觀眾平均1.2天就能看一場戲

上海戲曲藝術中心日前公布，攜手旗下6家團體推出「東方之韻」2021—2022演出季，從2021年下半年到2022年全年，將在演藝大世界區域內專業劇場演出約450場，讓觀眾平均1.2天就能看到一場戲曲演出，且每月、每周都有大戲上演。

香港｜領不到電子消費券 多名長者求助

港府5千港元電子消費券計畫自接受登記起，已推出近兩個月，以書面登記的民眾，1日起可領取第一期2千港元。但是有民眾未能如期取得款項，大多是不熟悉上傳身分證程序的長者。香港民主黨表示，至少五個地區辦事處自1日上午開始，就陸續接到書面申請人投訴。

澳門｜8月博彩收入年增幅放緩

澳門博彩監察協調局1日公布，8月博彩收入為44.42億澳門元，年增2.34倍。1月至8月累計博彩收入為619.08億澳門元，年增70.1％。為了因應疫情惡化，8月澳門與珠海兩地再收緊防疫措施，使得澳門8月博彩收入年增幅與7月的5.28倍相比顯著放緩。

江蘇｜南京製作清理指南 清潔城市塗鴉亂象

南京市城市管理清洗指導中心近日特製的「亂張貼、亂塗寫清理指南」，該指南詳細列出各種清理張貼塗鴉的技巧，結合其載體、材質、清理工具等進行分類，採取不同的清理技能和覆蓋方法，方便清理人員更容易清潔城市亂象。

陝西｜西安城牆9月恢復開放

因應疫情防控作業安排，西安市內的大唐芙蓉園、西安城牆和大唐不夜城步行街等多個旅遊景點，自9月1日起恢復對外開放。但園區內暫不接待高、中風險地區所在城市的遊客，民眾可透過微博、微信和電商平台開通「雲」遊美景功能，進行線上旅遊。

福建｜推進閩台應急管理區域協作

因應近年嚴重天災地震等狀況，福建日前頒布「十四五」應急體系建設專項規畫，福建省應急管理廳近日也表示，將突出加強應急管理閩台交流與區域協作，積極探索建立更加靈活的閩台協同處置重大突發事件機制，從預警、人才、保險等層面著手提升閩台應急能力。