9/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜Delta發威 確診總數逾150萬例

9月1日，日本全國共20,031人感染，總數來到151萬663人。在delta變種病毒推波助瀾下，僅僅26天，日本確診案例總數便由100萬急增至150萬例以上。關西地區的大阪府首度突破單日3,000人，1日報告3,004人確診。

新加坡｜今年經濟成長率中間值估6.6％

金管局1日公布最新調查，專家預測今年新加坡經濟成長率中間值為6.6％，高於前一次調查預測的6.5％。其中製造業成長率預測從8.3％調高至11.4％，為各產業裡最高的成長率。非石油商品出口成長率預測從7.5％調高至9％。

美國｜設計太複雜 Apple Watch 7暫停生產

《日經亞洲》指出，蘋果新一代手錶Apple Watch 7生產被推遲，主要由於設計過於複雜，導致品質出現問題。Apple Watch 7的代工廠上周開始小規模生產，但在組裝電子模組、零件和錶面螢幕時發現問題，代工廠已暫停生產。

美國｜ 環保運動鞋品牌Allbirds計畫上市

主張環保並受到科技新貴喜愛的運動鞋品牌Allbirds，計畫辦理股票首度公開發行（IPO）在那斯達克上市，交易代號BIRD。其去年虧損增加八成至約2,600萬美元，營收成長13％至約2.2億美元。

歐元區｜8月製造業PMI 創6個月新低

IHS Markit在1日公布歐元區8月製造業PMI終值，從7月62.8下跌至61.4，創六個月新低，低於初值61.5。儘管指數仍高於50臨界點，代表製造業活動還在擴張之中，但供應鏈問題導致缺貨和通膨壓力增加等影響其成長速度放緩。

德國｜7月零售額慘跌 遠超預期

7月零售額月跌5.1％，遠超過市場預估的月跌0.9％，反觀5月和6月上修正後分別月升4.6％和4.5％。外界擔心德國由消費帶動的經濟復甦在第三季失去成長動能。

澳洲｜Q2 GDP季增0.7％ 成長放緩

澳洲第二季GDP季增0.7％，雖然高於市場預估的季增0.5％，但明顯低於首季上修後的季增1.9％。由於經濟成長速度在因疫情而封鎖之前已出現放緩，因此外界預期澳洲本季GDP將季跌2％到3％之間，跌幅甚至可能超過3％。