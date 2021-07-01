7/2 China Scan 參與中國A股行情

澳門│6月博彩收入年增8倍

澳門博彩監察協調局1日公佈，6月份博彩收入為65.35億元澳門元（下同)，年增長8.12倍，優於市場預期，按月則跌37.43％。澳門博彩收入已連續5個月取得正增長。2021年前6個月，澳門博彩收入490.23億元，年增45.4％。

新疆│京新高速通車 設動物遷徙通道

京新疆高速公路（G7）梧桐大泉至木壘段公路項目日前正式通車，為方便區域內的動物遷徙，全線共設計有62處動物遷徙通道，以兼顧生態環保。京新高速公路將使北京與烏魯木齊之間的公路里程縮短1,300多公里。

浙江│紹興市制定黃酒保護和發展條例

「中國黃酒之都」紹興市為加強黃酒的傳承保護，6月30日公布「紹興黃酒產業振興綱要」與「紹興黃酒保護和發展條例」等，計畫投資人民幣320億元打造東浦黃酒小鎮，建設大陸最大智慧化黃酒生產基地。

上海│假髮批發價大漲 部分產品賣斷貨

近年隨著「顏值經濟」的高速發展，假髮製品市場規模不斷擴大。上海多家商場業者表示，因市場需求增加，當前假髮批發市場價格漲幅較大，部分手工鉤織真人髮的假髮甚至出現斷貨現象，有的工廠在手訂單已排到2022年4月。

福建│涉台金融糾紛爭議解決服務中心成立

福建省涉台金融糾紛爭議解決服務中心日前在福州成立，這是大陸首家服務台胞台企的省級金融糾紛解決服務機構，該機構透過多元協調、訴調對接等服務協助台胞台企化解涉及銀行業、保險業的糾紛爭議。

廣東│2021上半年地方債 規模各省市之冠

大陸2021上半年總計發行逾人民幣（下同）3.34兆元的地方債，其中廣東省冠居各省市，共發行62檔地方債，規模達到2,332億元。廣東與山東（2,268億元）、四川（2,155億元）是期間大陸唯三發債規模突破2千億元的省份。

江蘇│南京餐廳推掃碼可直播觀看廚房做菜

南京市雨花台區近日有超過200家企業推出「互聯網+明廚亮灶」模式，即消費者掃描餐飲二維碼，透過攝影機實時影像直接觀看廚房做菜過程，同時也能看到企業的許可審批、日常監管訊息等。相關官員指出，未來會有越來越多餐飲企業加入。