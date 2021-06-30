7/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

歐盟｜部分國家接種率超越美國

歐洲加速接種新冠肺炎疫苗，根據牛津大學旗下追蹤疫苗接種狀況的Our World in Data數據，義大利、比利時和丹麥等歐盟國家，至少施打一劑疫苗的人口比率已經超越美國，不過整體而言，歐盟首劑疫苗施打率為49％，仍低於美國的54％。

歐盟｜ 能源價漲助攻 6月CPI年增1.9％

根據歐盟統計局(Eurostat)30日公布，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增1.9％，符合市場預期，低於5月份的年增2％，後者創下逾兩年新高紀錄。歐元區6月能源價格較去年同期勁升12.5％，為該月CPI上漲的主要推手。

丹麥｜MobilePay併Pivo、Vipps 催生歐洲最大行動支付平台

丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）30日同意讓旗下行動付款平台MobilePay，與芬蘭OP金融集團的Pivo平台和挪威最大行動支付平台Vipps合併，將催生歐洲最大行動支付平台，此舉將進一步加強產品開發與創新。合併交易預計在2021年下半年或2022年初完成。

德國｜6月申請失業津貼人數大減3.8萬

根據德國聯邦就業局30日公布，6月申請失業救濟金人數大減3.8萬人，降幅遠遠大於華爾街日報調查經濟學家意見預估的2萬人，和5月修正後的1.9萬人。6月調整後失業率維持在5.9％，與5月一致，亦優於市場預估的6％。

法國｜雷諾執行長：2025年前推10款電動車

雷諾汽車30日公布電動車新策略，2030年前電動車占雷諾車款比重最高達九成。雷諾執行長迪梅歐（Luca de Meo）表示，公司計劃在2025年前推出10款新電動車。在新策略之下，雷諾不打算依靠油電混合車達到電動車目標。

美國｜NHTSA頒新法 自駕車事故需通報

汽車自駕系統車禍事故頻傳促使美國主管機關加強審查。美國公路交通安全管理局（NHTSA）29日頒布新規定，凡是配備自駕系統或駕駛輔助系統的汽車發生嚴重交通事故，汽車製造商必須在知悉事件的一日內，向主管機關通報。

美國｜6月民間就業人口復甦力道減緩

ADP周三公布美國6月民間就業人口增加69.2萬，雖優於市場預期的55萬，但遠低於5月份經下修後的88.6萬，顯示就業市場復甦力道有所減緩，反彈速度也跟不上經濟復甦。根據ADP的統計，民間部門就業人口今年來總計增加300萬，較疫情爆發前仍短少近700萬。