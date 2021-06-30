7/1 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│傳統煤城轉型 雙鴨山推六產業

黑龍江雙鴨山是大陸傳統「煤城」，近年該地以煤炭、電力、鋼鐵、糧食、旅遊和新材料六大產業為主，推動資源型城市轉型。生態資源方面，雙鴨山是黑龍江省唯一的「全國森林城市」，當地正積極打造旅遊、生態觀光和休閒養老等產業。

北京│地鐵可刷數位人民幣

北京軌道交通乘客自6月30日起，如已開通工商銀行數位人民幣業務，可於北京軌道交通現有24條營運路線，以及四條市郊鐵路範圍內，透過「億通行APP」參與數位人民幣支付乘車體驗測試。北京軌道交通將持續推進，數位人民幣在售票等多情境下的廣泛應用。

山東│天下第一泉 水位預警持續180天

泉城濟南市有「七十二名泉」，其中又以清乾隆皇帝御封為「天下第一泉」的趵突泉最負盛名，被視為山東氣候水文環境指標。自3月中起，趵突泉水位失守28公尺橘色預警線，儘管近日濟南降下大雨，仍未解除已持續超過180天的水位預警。

上海│主題公園推機器人美食區

上海海昌海洋公園和碧桂園旗下千璽機器人集團近日聯手打造的「機器人美食嘉年華」正式亮相，包括製作咖啡、棉花糖、漢堡、煮麵等16款餐飲機器人亮相，吸引好奇民眾嘗鮮。

福建│101台灣青年創業扶持計畫 啟動

福建省青年聯合會6月30日宣布正式啟動2021年「101台灣青年創業扶持計畫」，將在該省實施公益項目，多管道支持台灣青年到福建創業發展。該計畫自2015年9月啟動以來，已幫助90多個台灣青年創業項目落地發展，並選出60名台灣青年「創業之星」，累計發放創業獎金人民幣300萬元。

廣東│促消費 推動汽車以舊換新

為促進消費，廣東省發改委近日公布最新「2021年汽車以舊換新專項行動公告」，凡是五年以上的廣東車牌汽車，都可列入以舊換新補貼範圍。參與活動的車企共有24家，共1,184款車型可供消費者選擇。

香港│誠品期間限定店 登陸旺角MOKO

誠品期間限定店6月30日登陸旺角MOKO新世紀廣場，這是誠品書店在香港的第十個據點。該店設有香港本土作家作品的書展「竹木日．水廿金山」，特別以倉頡碼展現出香港的特色，其中不乏嶄露頭角的新生代作家如韓麗珠，知名作詞人林夕等。