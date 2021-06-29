6/30 China Scan 參與中國A股行情

北京│圓明園荷花節 開幕

圓明園第26屆荷花節近日揭開序幕，園內荷花總種植面積逾千畝，活動將持續至8月20日。圓明園精選碧血丹紅、白芍藥蓮和舞妃蓮等20多個荷花品種，種植於風荷樓附近水域。此外，歷史著名的最佳觀賞區「多稼如雲」，預計將在7月中下旬達最佳觀賞期。

浙江│石化鎮海基地建成 數位應用廣

中國石化鎮海基地一期專案在寧波鎮海全面建成，這也創下大陸境內建設週期最短、自產化程度最高、數位化應用最廣的石化產業基地建設紀錄。項目建成後，鎮海煉化將形成每年2,700萬噸煉油產能和每年220萬噸乙烯產能，成為目前大陸最大的煉化一體化基地。

江蘇│天大學錄取通知書引入盲盒元素

大陸近年興起盲盒熱潮，除了常見的玩具盲盒以外，南京航空航天大學近日推出2021年全新版錄取通知書，也引入盲盒元素。通知書內容不僅包含許多航空航太元素，每位新生還將隨通知書收到該校校名、校徽，以及兩個隨機放置的飛行器，共4個不同的徽章。

河南│校外培訓機構 全面消防檢查

河南柘城一間武術館日前發生造成18人喪命的死亡火警，當地多名官員遭革職。為避免再有憾事，安陽、新鄉、駐馬店、周口、漯河、信陽、洛陽、許昌等地近日要求校外培訓機構全部暫停營業，全面檢查消防設備並進行整頓。

湖北│推直播解決台企招聘困難

湖北省舉辦的2021年「台企招聘週」系列直播活動日前開播，幫助台企解決招工難問題。直播活動特別邀請台企人資部門主管介紹企業經營狀況、工作環境、福利待遇等，並與求職者互動交流。求職者還可以直接在線上報名、預約面試。

廣西│拚今年底完成農村廁所整改

為改善農村清潔衛生，廣西近日召開全區農村戶廁問題摸排整改工作座談會，要求把「改廁」作為改善農村人居環境、推進鄉村振興的重點，力爭2021年底基本完成農村問題廁所的整改工作，並實行「誰摸排、誰簽字、誰負責」的責任制。

香港│ 防Delta 7/1起與英國斷航

近一周內，香港已累計9例境外移入的Delta變異病毒株確診案例。港府日前宣布，為防止變異病毒株自疫情反彈的英國入境，香港從7月1日起與英國斷航，在過去21天內曾在英國逗留逾2小時者，皆不得入境香港。