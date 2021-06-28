6/29 China Scan 參與中國A股行情

上海│淘寶造物節將舉辦 營造奇幻古城

第六屆淘寶造物節將於7月17日至25日在上海國家會展中心舉辦，主題為「遺失的寶藏」，過去像是傳統展會的造物節，2021年將變身3萬平方公尺的奇幻古城，並打造成一場大型密室尋寶遊戲。三星堆博物館屆時將推出首款搖滾盲盒，另外還有數百件創意商品將一起亮相。

湖北│月湖白髮湖長 巡湖11年

武漢市月湖畔棧道經常出現「白髮湖長」文昌植的身影，武漢於2012年推行「湖長制」，文昌植就成為生態環保公益事業的民間湖長。他在過去11年來共巡湖1,800多次，致力維護月湖環境，並入選「2021年全國百名最美生態環保志願者」。

河南│小宇2.0自駕公車 7月鄭州上路

宇通自動駕駛公車「小宇2.0」車內沒有方向盤和司機，民眾只需透過APP操作發出指令，公車就會按照行駛線路，將乘客運抵下一站。小宇2.0將於7月1日在鄭州市鄭東新區上路，成為大陸首條商業化經營的自動駕駛公車線路。

香港│林鄭月娥訪京 傳爭取深港通關

香港特首林鄭月娥28日連同多名官員前往北京，參加中共建黨100週年慶祝活動。外傳林鄭月娥此行將向大陸中央爭取盡快落實深港兩地免隔離通關，而深圳市初步傾向以7月11日作為談判通關關鍵日。此外，澳門此前提出香港須28日清零作為通關要求，可能會配合深港協定有所改動。

青海│大熊貓奇果、園滿 舉辦慶生會

青海省西寧熊貓館的大熊貓「奇果」、「園滿」，27日滿五週歲。熊貓館工作人員特別為熊貓舉辦慶生會，會上準備了由蘋果、竹子等食物做成的生日蛋糕，還有不倒翁取食器等玩具，而大熊貓憨態可鞠的玩耍萌樣也吸引現場民眾不斷拍照。

四川│ 成都大眾交通 率先試行數位人民幣

成都「天府通」成為大陸首個將數位人民幣支付試用於大眾交通系統的企業，居民可在天府通App中使用數位人民幣搭乘成都地鐵與公車，該App也將數位人民幣的應用範圍擴及到用餐、聽車、線上掛號等場景。

雲南│ 全球最大 白鶴灘水電站發電

位於雲南與四川之交的全球最大水力發電設施，白鶴灘水電站首批機組在28日正式投產發電，將金沙江的水能轉化成電能再送往江蘇、浙江等地，實現大陸西電東送計畫，該發電站預計在2022年7月實現全部機組投產發電。