6/28 China Scan 參與中國A股行情

內蒙古│神州第一挖開工 一斗可鏟60噸

有「神州第一挖」之稱、大陸自主研發的第一台700噸超大型液壓挖掘機，其一斗可以鏟起60噸物料，而最大挖掘高度達到18.7公尺（相當於七層樓高）。該挖掘機日前在內蒙古鄂爾多斯黑岱溝煤礦開工，這也意味著在短短十多年發展期間，大陸的製造技術已涵蓋200～700噸的超大型挖掘機。

北京│冬奧村居住區 全面完工

提供北京賽區運動員及隨行官員居住的北京冬奧村居住區全面完工，26日交付北京冬奧組委使用。居住區將為各國運動員及隨隊官員提供住宿、餐飲、醫療等保障服務，可以提供2,338個床位。

江蘇│蘇州大學輪椅博士 畢業

蘇州大學日前舉行畢業典禮，患有腦性麻痺的「輪椅博士」李麟青順利畢業，成為蘇州大學計算機技術與科學學院第一位獲得博士學位的身障學生。在攻讀博士學位期間，李麟青開發出全景模式的無障礙地圖，為身障人士和老人的移動作出很大的貢獻。

青海│冬蟲夏草上市季 市場人聲鼎沸

眼下正值冬蟲夏草鮮草上市季，位於青海省西寧市名為玖鷹的冬蟲夏草市場，發現與市場外門可羅雀不同，市場內人聲鼎沸，交易繁忙。青海省冬蟲夏草年產量約100噸、年產值約人民幣180億元，產量占中國冬蟲夏草總產量的六成以上，該省百萬農牧民從冬蟲夏草產業中受益。

四川│成都天府國際機場 啟用

大陸「十三五」期間規劃建設的最大民用運輸樞紐機場—成都天府國際機場27日正式啟用。成都天府國際機場位於成都簡陽市，已建成「兩縱一橫」三條跑道和71萬平方米的兩座航站樓，241個停機位及相應設施，將滿足年旅客吞吐量6,000萬人次、貨郵吞吐量130萬噸的需求。遠期規劃將建成「四縱兩橫」六條跑道，滿足年旅客吞吐量1.2億人次、貨郵吞吐量280萬噸的需求。

廣東│ 茂名荔枝豐收 出口量年增190％

今年廣東荔枝豐收，銷售和出口較上年均大幅增長，其中，茂名是世界較大的荔枝生產基地，今年該市荔枝產量增長約20％。另據海關數據顯示，截至6月15日，茂名荔枝已出口1,334.5噸，年增長190％。

香港│ 第五代山頂纜車 正式退役

山頂纜車是登上太平山頂最經典的交通工具。27日是第五代山頂纜車踏入最後一個服務日，車站將關閉半年進行翻新工程，不少市民冒雨前來送別港人的集體回憶。山頂纜車服務自1888年啟用，經歷五代纜車交替。整條鐵路以鋼索拖行，列車依山坡斜斜從海拔28米攀升至396米，乘客沿途更可俯瞰維多利亞港景致。