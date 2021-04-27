4/28 Global Scan掌握全球投資脈動

丹麥｜貨櫃運費飆 馬士基上調全年財測

貨櫃航運商馬士基集團（Maersk）公布今年首季初估業績優於預期並上調今年全年財測，原因在需求暴增與運費上漲。該公司估首季營收約124億美元、稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）40億美元，2021年EBITDA從85～105億美元上調至130～150億美元。

美國｜拜登政府釋6千萬AZ疫苗給他國

在國際社會呼籲拜登政府應更積極協助發展中國家抗疫聲音不斷升高之際，拜登政府周一宣布，將釋出6千萬劑AZ疫苗給全球其他國家。另外美國還承諾將緊急提供氧氣與相關醫療設備給印度，希望遏止當地疫情再度惡化。據統計，印度周一確診人數新增35萬2,991人，為連續第五天刷新歷史紀錄。

美國｜全美2月房價增幅 創15年來最大

由於買屋需求仍然強勁不減，加上待售房屋供應數量逼近歷史低點，在供不應求推升，促使美國2月房價加速上漲。根據標普CoreLogic／凱斯席勒房價指數顯示，2月全美房價較去年同期大漲12％，不僅高出1月的11.2％增幅，也寫下2006年2月以來最大房價成長幅度。

瑞典｜經濟改善 央行看好年底重回正常

瑞典央行召開決策會議後，宣布維持基準附買回利率為零不變。它說根據直到2024年第二季的這段預測期間，利率水準應該將會按兵不動。該央行還指出，經濟前景已比2月預估略有改善，到年底經濟活動將可重回正常水準。目前該央行預估瑞典今年經濟將增長3.7％。

英國｜英特爾NAND晶片事業出售案 遭反拖拉斯調查

英國競爭和市場管理局（CMA）擬調查英特爾將NAND晶片事業出售給SK海力士一案，是否會影響英國市場競爭，英國反托拉斯主管機關徵求外界對該交易的意見。英特爾在2020年10月與SK海力士達成協議，以90億美元的價格出售該業務給後者。

英國 ｜受惠油價彈升 英國石油Q1獲利26億美元

英國石油（BP）27日公布，相當於淨利的基本重置成本利潤在第一季達到26億美元，不但高於去年同期的7.9億美元，也比分析師預期的14億美元多出將近一倍，主因是全球經濟前景好轉激勵油價反彈。英國石油先前目標將債務減至350億美元，截至3月底為止已降至333億美元，因此第二季打算斥資5億美元買回庫藏股。

韓國｜首季GDP年增1.8％ 經濟邁向復甦軌道

雖然疫情復燃讓韓國經濟籠罩陰影，不過在出口與投資雙雙激增帶動，韓國第一季國內生產毛額（GDP）年增1.8％，擊敗市場預期，也意味該亞洲第四大經濟體已逐漸從疫情走出，邁向復甦軌道。該央行總裁李柱烈本月稍早曾提到，韓國經濟今年可望增長約3.5％。