4/27 China Scan 參與中國A股行情

北京│反食品浪費法草案 超量擬收費

大陸全國人大常委會26日就「反食品浪費法草案」進行審議。審議稿提出，餐飲業者可對造成明顯浪費的消費者收取處理廚餘垃圾的相應費用，收費標準應當明示。此外，審議稿要求餐廳不可誤導消費者超量點餐，並提供打包服務等。

江蘇│數位版權交易平台 上線

南京市26日正式上線數位版權交易平台，為該省的創新產業提供新的公共服務體系。近年江蘇的版權產業持續發展，以2019年來說，江蘇省的版權產業增加值近人民幣8,500億元，占當年該省GDP的8.61％。

上海│長三角智財權服務體系聯盟 成軍

長三角智慧財產權運營服務體系建設重點城市聯盟近日在上海成立，簽訂了智慧財產權發展與保護的相關合作備忘錄，通過資訊共通、發展共謀、機制共建、資源共用，共同打造長三角智慧財產權運營協作聯合體。

湖北│武漢相關抖音 獲讚數全陸最多

抖音公布「抖音湖北數據報告」顯示，2020年以來，湖北省相關視頻在抖音上獲讚超過133億次，位居全大陸第二位。獲讚最多的城市分別是武漢、恩施、宜昌、黃岡、襄陽，武漢成為抖音2020年大陸獲讚最多的城市。

廣東│時裝周線上觀看人次 突破6千萬

為期八天的「2021廣東時裝周—春季」日前閉幕，根據統計，作為線上線下聯動的時尚盛事，本屆廣東時裝周30多場活動，統計線上觀看總人次6,268.6萬，單場最高超過301.6萬人次。

香港│港星航空旅遊泡泡 5月26日啟動

香港與新加坡26日宣布，「航空旅遊泡泡」將於5月26日啟動，雙方在原有協定基礎上會採取更嚴謹的安排，原本的安排規定「航空旅遊泡泡」的旅客，在出發前14天內沒有在香港或新加坡以外的出遊紀錄。新增的要求是這14天並不包括該旅客因應此前的出遊，而須在香港或新加坡當地進行強制檢疫的隔離期。

澳門│支持旅遊業復甦 推「澳人食住遊」

澳門為支持旅遊產業復甦，日前推出「澳人食住遊」活動，共有19個旅行團約500人參加，每名澳門居民可獲280澳門元旅費補助、200澳門元飯店體驗補助，以及價值100澳門元的餐飲卡。活動首階段設計的六條路線有「旅遊＋文化」、「旅遊＋生態」等元素。