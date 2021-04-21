4/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜Wework接受加密通貨付款

共享辦公室服務業者WeWork周二表示，該公司將接受比特幣、以太幣等加密通貨做為支付方式，成為最新一家接納加密通貨的企業。WeWork指出，加密貨幣交易所Coinbase將是首位使用加密通貨支付會員費的客戶。

美國｜墨國、波蘭查獲仿冒輝瑞疫苗

美國藥廠輝瑞（Pfizer）周三表示，他們與德國BioNTech生技公司研發的疫苗在墨西哥與波蘭遭到仿冒，顯示不法分子想趁機大賺一筆。主管機關查獲假疫苗並送往輝瑞測試，證實裡面所含物質不同、外頭標籤也是造假。

法國｜晶片荒 寶獅308數位車速表降級

全球第四大車廠Stellantis周三表示，他們決定將旗下品牌法國寶獅汽車（Peugeot）308車款的數位車速表換成較舊版本，目的在於因應全球半導體晶片短缺問題。該公司希望將晶片保留給更暢銷的款式使用。

澳洲｜BHP鐵礦砂上季產量下滑近2％

澳洲礦業巨擘必和必拓（BHP）周三表示，雖然近日氣候惡劣與西澳礦場整修導致本財年第三季（截至3月止）鐵礦砂產量下滑近2％，但受惠於鋼鐵主要生產中國需求持續強勁，今年全年產量可望達到2.45億～2.55億公噸預估區間的上端。

英國｜IHG樂觀下半年訂房暴增

假日酒店（Holiday Inn）母公司洲際酒店集團（IHG）執行長巴爾（Keith Barr）近日樂觀預估，在新冠疫苗加速施打的助攻下，全球觀光旅遊業可望於今年下半年開始復甦，屆時需求可能超過供給，而這將帶動他們的訂房量暴增。

英國 ｜油價攀升 3月通膨率年增0.7％

英國國家統計局（ONS）周三公布，3月通膨率年增0.7％，高於2月的年增0.4％，主因在於油價攀升與服飾折扣減少。分析師預期，在電費與天然氣攀升的拉抬下，4月通膨率可能升至1.7％，最快5月時可能接近央行設定的2％目標。

加拿大｜3月CPI年增2.2％ 遜預期

加拿大統計局周三公布，3月消費者物價指數（CPI）年增2.2％，高於2月的年增1.1％，但不如市場預估的年增2.3％。加國3月通膨急遽升溫、年增率突破2％，主因在於去年受疫情影響比較基期較低所致。若按月來看，3月CPI月增0.5％。