4/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國｜3月企業就業人數減少 年輕人衝擊最深

英國政府發布最新統計指出，3月企業就業人數減少0.2％，當中又以年輕人受到衝擊最深，主要是防疫限制措施導致酒吧、餐廳與旅館關門，因此使年輕人的工作機會減少。截至2月止的三個月，英國失業率下滑0.1個百分點到4.9％。

印度｜新冠疫情惡化 新增確診近26萬人

印度新冠疫情危機持續大幅惡化，根據官方周二發布統計資料顯示，過去24小時內新增確診人數高達25萬9,170人、為連續第六天超過20萬人大關。這也使得迄今印度總感染病例累計已經超過1,500萬人，為僅次於美國、全球疫情第二嚴重的國家。

德國｜德國電信 投資區塊鏈支付平台Celo

德國電信宣布將對區塊鏈支付平台Celo進行投資，為手機用戶提供去中心化金融（DeFi）服務。這種誕生於區塊鏈的DeFi，可讓用戶繞過傳統金融公司，直接在區塊鏈平台進行金融活動。另外該電信公司還買進數目不詳的Celo數位貨幣，做為在該平台交易的代幣。

澳洲｜氣候差+缺工 首季鐵礦砂產業年減2％

礦業巨擘力拓集團表示，由於潮濕氣候與勞工短缺，導致它在西澳礦場與港口的營運受到影響，加上4月的熱帶氣旋塞洛亞（Seroja）侵襲，也對其運作造成干擾，因此第一季鐵礦砂產量比上年同期減少2％，約為7,640萬噸。

美國｜拜登擬降低香菸尼古丁含量

美媒報導，拜登政府正考慮要求菸草公司將在美銷售所有香菸的尼古丁含量降到不會讓人上癮的水平。由於美國食品藥品管理局將在29日前決定是否禁止薄荷醇香菸，屆時當局可能宣布是否禁售薄荷醇香菸，或要求限制尼古丁含量，還是兩者雙管齊下。

美國 ｜嬌生新冠疫苗首季業績 衝上1億美元

美國製藥大廠嬌生周二發布第一季財報，新冠疫苗首季創造1億美元銷售。由於藥物與醫療設備銷售表現強勁，使得獲利從上年同期的58億美元增加到62億美元，至於銷售也增加7.9％到223.2億美元，兩者數據均超出市場預期。

芬蘭｜疫情加速數位轉型 紙業廠關2大造紙廠

鑒於新冠疫情加速印刷媒體轉型到數位裝置，在印刷用紙需求大幅萎縮下，芬蘭紙業大廠Stora Enso表示，將永久關閉位於芬蘭北部Veitsiluoto與瑞典中部Kvarnsveden等兩家造紙廠，受影響員工約有1,100人。這兩大造紙廠虧損已經持續一段時間。