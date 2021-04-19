4/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜大阪疫情升溫 籲發緊急事態

大阪府知事吉村洋文19日對媒體表示府內的新冠疫情「非常嚴峻」，有意要求中央政府再度發布緊急事態宣言。大阪府20日將召開會議，正式做出決定。東京都預計將在本周後半判斷是否提出相同要求。大阪府周一新增確診719人，東京都新增確診405人。

日本｜逾兩成企業 明年4月減聘員工

《共同社》18日公布的最新調查，22％日本大企業計畫2022財年（始於明年4月）要減聘人手，這意味疫情衝擊下，日企對景氣展望仍審慎看待。調查顯示，來自原物料、能源業的24家公司，準備在2022財年減聘新人；37家受訪企業（占34％）則表示，2022財年的聘雇規模與2021財年持平。

韓國｜發布網路白皮書 10至19歲最愛上臉書

韓國科學技術資訊通信部19日發布《2020韓國網路白皮書》，各年齡層最常訪問社交網站的是10至19歲，每周平均訪問29.2次，最常上臉書，占比49.8％。網購比例最高的年齡層為20至29歲，達94.7％，觀看影片的比例也以99.3％居首。最常上的網站是YouTube。

加拿大｜擬撥款數十億加元 振興疫後經濟

杜魯道政府19日提交兩年來首份預算案，內容包括因應新冠肺炎感染數激升，擬撥款數十億加元作為振興疫情後經濟之用，20億加元用於全國兒童照護，此外打算對奢侈品開徵新稅。加媒報導，加國政府還要編列120億加元，將薪資和租金補貼計畫延長到今年秋季。

英國｜財長喊話 支持央行推數位貨幣

全球央行掀起發行數位貨幣熱潮，英國成為加入此一行列的最新一員。英國財長桑納克（Rishi Sunak）周一在金融科技產業會議上，表達支持英國央行推數位貨幣的立場。英國央行另發聲明指出，其所發行的數位貨幣供家庭和企業之用，與現金及銀行存款並存，而非取代它們。

英國｜房地產售價、銷售速度 激增

英國不動產入口網站Rightmove周一公布最新調查，3月7日到4月10日，全英房地產平均售價年增2.1％或6,733英鎊，達到327,797英鎊，刷新去年10月締造的大漲逾4,000英鎊歷史紀錄，創下史上最快漲價速度。此外4月前兩周成交的不動產，也創下Rightmove有紀錄以來最快銷售速度，平均45天就成交。

美國｜GameStop執行長 7月底前走人

身為年初散戶軋爆大戶風波主角的電玩零售商GameStop，傳出上任才兩年的執行長薛曼（George Sherman），7月31日前將辭職下台的消息，若找到繼任者，他會提早走人。消息一出GameStop周一早盤股價飆漲超過8％，有迷因股之稱的GameStop過去三個月狂漲293％。