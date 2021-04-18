4/19 China Scan 參與中國A股行情

雲南│ 普洱市持續推進咖啡產業規模化

近年雲南普洱市建立起推進咖啡產業發展的保障機制和服務機制，有力推進咖啡產業規模化、產業化發展。目前咖啡產業已成為普洱高原特色農業和綠色經濟試驗示範區的重要支撐產業。

四川│ 農科院馴化選育大陸首個粉紅色木耳

四川省農科院食用菌研究中心李小林博士團隊，近日成功馴化選育出大陸首個粉紅色毛木耳新菌株「粉耳1號」，後續有待完成各項測試試驗。與常見的黑色木耳不同，這種粉紅色木耳耳片肥厚、鮮香清脆，特別適合作為火鍋食材。

陝西 │未申請無人機飛行 西安首現行拘個案

西安馬拉松賽17日進行期間，有當地民眾未經申請和報備，擅自操控無人機在空中盤旋被執勤民警抓獲，因擾亂賽事無人機作業，被處以行政拘留5日處罰。這也是陝西省第一起因無人機無照飛行、擾亂公共秩序被行政拘留的案件。

香港 │ 重推非接觸式付款資助計畫

為應對疫情推廣非接觸支付、擴大使用規模，香港將重新推出「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」，擬配合電子消費券等方案推出，資助攤販安裝非接觸式付款設備，並與相關廠商洽談免除、降低手續費。

上海│ 市民日均閱讀時間逾102分鐘

近日調查顯示，上海市民綜合閱讀率達到97.04％，高出大陸國民閱讀比率近16個百分點，而上海市民日均閱讀時長為102.17分鐘，其中有50.4％的市民紙質日均閱讀時長逾半小時，68.5％者數位日均閱讀時長逾半小時。

北京 │故宮院長：有些清宮劇是文化垃圾

近年來大陸古裝劇大行其道，不過北京故宮博物院院長王旭東日前表示，有些清宮劇是「文化污染」及「文化垃圾」，該下架就得下架。王旭東不滿這些清宮劇只讓觀眾看到古人的陰險狡詐，沒有從歷史中汲取教訓，也沒有呈現出人性的美。

江蘇│ 陸前三大經濟強縣 昆山、江陰、張家港

大陸近日公布2020年十大經濟強縣名單，江蘇省就占據一半。其中昆山市、江陰市、張家港市占據前三，常熟市排第五，宜興市排第七。昆山、江陰GDP分別為人民幣（下同）4,276.8億元、4,113.75億元。