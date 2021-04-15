4/16 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜自民黨幹事長：疫情蔓延恐停辦東奧

執政的自民黨幹事長二階俊博15日在電視節目上表示，如果說新冠疫情進一步蔓延的情況下很難舉辦東京奧運的話，就必須取消。他認為取消也是選項。此語一出，在外國與社群媒體上引起一陣譁然。東京奧運即將於7月23日開幕，只剩約3個月。

韓國｜ Q1出口年增率12.5％ 創歷年同期新高

關稅廳15日發布，韓國今年第一季出口年增12.5％，創下歷年同季新高，金額為1,465億美元。其中，半導體（13.4％）、客用車（32.4％）、船舶（29.8％）、無線通信設備（30.1家）、精密儀器（20.9％）、藥品（70％），這些產品的出口業績已接近或超過新冠疫情發生前的2019年第一季。

菲律賓 ｜ 為充實國庫 杜特蒂取消新礦開採禁令

菲律賓總統杜特蒂15日簽署行政命令，取消2012年頒布長達9年的新礦開採禁令，對礦業投資重新開啟大門，盼藉此充實國庫。杜特帝的行政命令允許簽訂新的採礦合約，審視現行合約條款重新協商。菲國為中國鎳礦石最大供應國，也是全球銅礦及黃金的主要生產國。

德國 ｜ 單日新增近3萬確診數

德國第3波疫情來勢洶洶，15日新增確診數將近3萬，衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）敦促16個聯邦州，無須等到全國性法令通過，即刻採取嚴格限制措施來遏阻疫情。據統計德國周四新增29,426人確診，總感染數達307.3萬，創1月8日來最大單日增幅；死亡數增加293到79,381例。

加拿大 ｜ Shopify高層爆出走潮

加拿大電商龍頭Shopify高層爆發出走潮。該公司執行長暨創辦人路克（Tobi Lutke）14日在部落格發布，七位高層主管中有三人在未來幾個月將離職，分別是人才長福賽絲（Brittany Forsyth）、法務長弗拉斯卡（Joe Frasca）、技術長勒米厄（Jean-Michel Lemieux）。不過路克未公布接替人選。

英國 ｜ 戶戶送示警財測 股價挫

英國美食外送平台戶戶送（Deliveroo）15日示警，隨著經濟重啟，該公司可能會流失成長動能，全年財測轉趨保守，早盤股價應聲下挫3.3％。戶戶送指出，今年第1季訂單額與去年同期相比，增加1倍以上來到7,100萬英鎊，總交易額攀升130％達16.5億英鎊。

美國｜5,800例完成接種者仍染疫

美國疾病管制局（CDC）確認，完成新冠疫苗接種卻仍染疫者已有5,800例，當中有人病情急轉直下成重症患者，74人宣告死亡。CDC表示，該局將探究那一類人打完疫苗後最容易感染，目前初步看來，逾40％感染者為60歲以上的年長者。