2/5 China Scan 參與中國A股行情

北京│冬季奧運倒數一年 特許商品旗艦店開幕

2022年北京冬季奧運近日正式倒數計時一年，冬奧特許商品旗艦店也在此時開幕，該店位於王府井工美大廈，面積多達800萬平方公尺，販售逾2千多款商品，並在店內設置專區展示紀念徽章與體驗空間。

香港│考慮引入非本地培訓醫生

對於醫療資源、人才不足等問題，香港特首林鄭月娥表示，將立法引入非本地培訓醫生，讓更多醫生可來港執業。但業界也出現不同聲音，例如質疑非本地培訓醫生素質參差不齊，也有觀點認為人口老化才是最大問題，從外引入醫生是治標而非治本。

安徽│ 蔚來與合肥共建 智慧電動汽車產業園

合肥市政府與大陸電動車廠蔚來4日簽署協議，將共同規劃建設新橋智慧電動汽車產業園區，打造世界級智慧電動汽車產業聚落。合肥市計畫將對蔚來中國進行股權投資所獲的資本收益，用於支持蔚來及合肥智慧電動汽車產業集群的發展。

遼寧│瀋陽故宮掛門神迎農曆新年

2月4日為農曆臘月23日，瀋陽故宮依照慣例正式懸掛門神，迎接農曆新年的到來。東大門所掛的一對門神為將軍門神，宮內其他各處也會懸掛「福祿」門神、「娃娃」門神等，將會懸掛至正月15日後撤下。

廣東│深圳支援黃金珠寶消費券試點數位貨幣

深圳鼓勵羅湖區黃金產業金融市場交易，支援在羅湖區設立黃金產業基金，支援黃金企業開展創業投資、重組併購。進一步完善與倫敦金融城在黃金、貴金屬等領域的交流合作機制，並支援黃金珠寶消費券試點數位貨幣，打造黃金消費、黃金投資產品與服務的創新基地。

青海│大陸最大鹹水湖青海湖 封凍

青海省氣象科學研究所表示，青海湖目前已經完全封凍。位於青藏高原東北部的青海湖是大陸內陸最大的鹹水湖，也是控制大陸西部荒漠化向東蔓延的天然屏障。從開始封凍到完全解凍，時間約為每年12月到次年4月。

雲南│雲南自貿試驗區 首批聯動創新區授牌

雲南自由貿易試驗區在昆明舉行第一批聯動創新區的授牌儀式，包括昆明國家高新技術產業開發區等5個聯動創新區。聯動創新區用以推動自貿試驗區深化改革創新，並且加速自貿試驗區高品質建設。

海南│力爭2021年離岸國際貿易收支達30億美元

海南省將加速推動新型離岸國際貿易，力爭在2021年底，達成新型離岸國際貿易收支規模達到30億美元，預計增長60％以上。海南的洋浦經開區更將啟動全球貿易商計畫，將重點向大型國際貿易企業，特別是世界500強企業招商。