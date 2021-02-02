2/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│螢幕失靈 特斯拉召回逾13萬輛車

公路交通安全管理局（NHTSA）官網周二顯示，特斯拉同意召修近13.5萬輛觸控螢幕故障的Model S和Model X。NHTSA認為觸控螢幕故障，令駕駛人無法控制包括雨刷和除霜系統等功能，影響駕駛人視野而構成重大行車安全問題，而於1月中旬發出要求。

美國│奧的斯：坐電梯染疫風險低於戶外晚餐

全球最大電梯製造商奧的斯（Otis），委託普渡大學進行三個月的研究發現，乘坐電梯被傳播新冠肺炎的風險低於戶外晚餐。因為電梯內部設計並非一個密閉空間，只要大家一直遵守包括戴口罩等防疫規定，就能降低電梯內的感染風險。

日本 │ 緬甸政變波及 JFE鋼鐵、鈴木工廠停工

受緬甸軍方政變影響，JFE鋼鐵、鈴木和電裝等日企當地工廠停工，復工時間將視當地情況再決定。鈴木生產四輪車的2家工廠位於緬甸最大城市仰光，已於1日下午停工。電裝公司的汽車零部件工廠自1日下午起停工。鈴木在2019年該國的新車銷售市場佔有率約為6成。

日本 │ 日航為國際線旅客推出新冠補償保障

日本航空（JAL）為所有國際航線旅客提供新冠保障服務，若在飛行目的地確診，日航將補償檢測、治療和隔離所需費用，至今年6月底為止。從最初搭乘日起31天內，若在目的地確診，日航將補償治療費最高15萬歐元（約台幣510萬元）、隔離住宿費每人每天最高100歐元（約台幣3,400元），最多補償14天。

歐元區 │ 去年第四季GDP年減5.1％ 優預期

歐盟統計局公布歐元區去年Q4 GDP初值，季跌0.7％和年跌5.1％，均優於市場預估的季跌1％和年跌5.4％。德國商業銀行經濟師Christoph Weil說，目前封鎖程度沒去年嚴厲，即使今年Q1 GDP因此下滑，萎縮幅度應不會像去年嚴重。

德國 │ 西門子能源2025年前大裁7,800人

西門子能源周二表示，為因應能源市場正出現重大變化，計劃在2025年度前，在天然氣與電力部門裁員最高達7,800人，其中德國裁員3,000人、美國1,700人和全球其他地區3,100人。當中約四分之三為行政、管理與銷售等職務。

英國 │ BP去年大虧57億美元 十年來頭一遭

BP周二公布去年虧損57億美元，高於預估的虧損48億美元，為十年來首次年度虧損。2019年則為淨利100億美元。去年Q4淨利1.15億美元，不到市場預估一半。BP指能源價格大跌和需求減少等是去年虧損主因，警告疫情繼續影響今年業績。