2/2 China Scan 參與中國A股行情

澳門│1月博彩收入年減逾六成

澳門政府博彩監察協調局1日公布1月份澳門博彩毛收入為80.24億澳門元，較上月上升2.63％，較上年同期下跌63.7％。澳門政府經濟財政司司長李偉農預測，2021年澳門經濟將穩定回升，維持2021年澳門博彩毛收入1,300億澳門元不變。

海南│迎首單零關稅進口帆船 減稅近2百萬

海南自貿港近日迎來首單「零關稅」政策下的進口帆船產品，為藍高46型雙體帆船，貨值約為人民幣（下同）550萬元，減免稅款約為190萬元，占貨值比重逾三成。此次海南交通工具進口零關稅的範圍也涉及汽球、飛艇、小客車等產品。

福建│ 廈航首推經濟艙自由選餐

大陸國內線經濟艙的乘客終於能擺脫飛機餐的審美疲勞，廈門航空近日開大陸航空公司先例，首推經濟艙自由選餐服務，旅客可用App在起飛前選擇餐點，享受到以往只能商務艙能享有的自選服務。

上海│OPPO超級旗艦店熄燈

於2017年開幕的OPPO全球首家超級旗艦店，31日傳出因公司利潤不斷下降，2021年起縮減實體通路而熄燈。OPPO負責線下的員工表示，實體門市2021年將進行一定的縮減，關店整併是大勢所趨，但將由線下轉到線上進行零售升級。

河北│大運河河北泊頭段發現明代沉船

大陸某施工單位日前在大運河河北泊頭段清淤時，意外發現一艘明代沉船。文物部門正在研擬打撈方案，預計2月上旬可將沉船轉移至室內進行細部發掘。經初步勘察，沉船長約15公尺、寬約3公尺，但由於大部分船體被淤泥包裹，暫不能確定船頭及船尾位置。

河南│90後成離婚主力

大陸多地統計發現，「90後」成為離婚群體的主力，三十而立變成「三十而離」。河南省鄭州市民政局統計顯示，90後的離婚數量已經占到全市總離婚人數的兩成以上。專家分析，離婚主因是90後崇尚自由，婚姻觀較為任性、衝動。

寧夏│15名形象代言人推廣跑步運動

寧夏近年全力推廣跑步運動，最近展開公益領跑人線上招募，共77人參選，最終有15人順利成為公益領跑人，分散在寧夏五個地級市。寧夏回族自治區體育局表示，透過民眾選出的跑步「形象代言人」，能夠擴大其影響力，帶動更多民眾參與該項運動。