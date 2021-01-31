2/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

墨西哥｜染疫電信富豪史林復原良好 出院返家

墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim，下圖）在感染新冠肺炎後由於恢復情況良好，日前已經出院返家。根據財經雜誌「富比世」資料顯示，擁有墨西哥美洲電信公司的史林，預估身家財富高達585億美元，是拉美最有錢的富豪。

墨西哥｜去年GDP萎縮8.5％ 創88年來最慘

墨西哥政府公布初步數據指出，受疫情肆虐，導致該拉美第二大經濟體去年國內生產毛額經季節調整後萎縮8.5％，創下1932年以來最大萎幅。鑒於去年底疫情再度升溫，迫使墨再次祭出限制，預料該國年初復甦力道將遭侵蝕。

韓國｜學校爆發群聚感染 社交隔離再延長2周

韓國總理丁世均周日表示，因上周全國各地學校陸續爆發新的群聚感染，導致原本趨緩的疫情再度升溫，因此決定把目前的社交隔離措施再度延長兩周直到農曆春節假期結束。

印度｜ 國會將推新法 嚴禁比特幣交易

印度國會在官網中表示，將計畫推出新法以禁止比特幣等所有私人加密貨幣在印度進行交易。不過它同時建議政府應透過印度央行，發行官方版的數位貨幣。印度政府曾在2019年提案禁止所有私人加密貨幣，不過這項禁令卻在2020年3月以違憲為由遭印度最高法院推翻。

美國｜聯合航空1.4萬員工恐放無薪假

由於美國政府對航空公司提供的薪資援助計畫將在春季結束，聯合航空已向1.4萬名員工發布通知函，警告他們可能被迫放無薪假。另外航空工會也向國會提出要求，希望拜登政府能再度提供150億美元薪資補助，讓航空公司至少到9月底不會進行裁員計畫。

美國｜搭公共交通工具 強制要求戴口罩

美國疾病管制預防中心﹙CDC﹚宣布自周一起搭乘公共交通工具的民眾必須佩戴口罩。這項口罩強制令要求所有乘客在機上、船上、火車、巴士、地鐵、計程車與共乘汽車上都須全程佩戴口罩。違反者恐將面臨刑事訴訟。

美國｜遭散戶視為敵人 富翁科恩刪推特帳號

美國億萬富豪科恩（Steve Cohen，下圖）表示，由於他與家人受到威脅，決定註銷他在推特的帳號。身為Point72資產管理公司創始人兼執行長的柯恩是美國知名對沖基金經理人。不過他在上周華爾街上演的GameStop股票事件，被散戶視為敵人。