2/1 China Scan 參與中國A股行情

福建│莆田媽祖線上祈年鬧元宵

受疫情影響，福建省莆田市湄洲島媽祖廟暫停春節元宵廟會活動，改在線上進行「媽祖祈年典禮」與「接媽祖、鬧元宵」習俗。以往莆田市的元宵盛況超過春節，該市元宵民俗活動從農曆正月初六開始到正月29日結束，堪稱大陸最長的元宵節。

廣東│潮玩國粹展 天河路商圈慶新年

廣州天河路商圈歡慶新年舉辦「潮玩國粹展」，在天河城購物中心建起大裝置，以新年燈飾打造麻將樂園，商圈四周以霓虹燈和麻將術語裝飾，成為期間限定的打卡景點。現場還舉辦趣味麻將大挑戰，提供民眾參與同樂，享受年節氣氛。

香港│ 不再承認BNO護照

香港政府宣布，不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）作為身分證名以及有效旅行證件，自1月31日起，BNO護照不能用於香港出入境，也不得在香港作為任何形式的身分證明。

上海│年內迎免稅店新政

上海市近日指出，2021年重點工作項目有包括第四屆進博會、第二屆「五五購物節」等，並要打造高品質的夜間經濟活力街區。同時，將力爭2021年實現市內免稅店新政策落地，新增50個離境退稅定點商店。

山西│共享單車違停 太原商圈周邊整頓

太原市整頓茂業、國貿、華潤萬象城等商圈周邊的共享單車，自26日至28日共清理2,000餘輛違規擺放的車輛。為城市交通與市容狀況，共約談美團、青桔、哈囉等3家共享單車業者，要求業者需負擔運營管理責任。

甘肅│敦煌莫高窟492窟換新身分證

甘肅省敦煌莫高窟的492個窟都有相應編號，相當於「身分證」，便於民眾全面了解每個窟的時代、藝術風格等資訊。甘肅文化出版社近期出版的「敦煌莫高窟編號的考古文獻研究」，對敦煌莫高窟編號及對照關係進行深入研究後，並為各窟更換新「身分證」。

重慶│旅遊復古懷舊風夯 吸引遊客打卡

重慶近年在多個旅遊景點打造復古情懷，吸引遊客打卡。包括知名景點洪崖洞，就新設了「重逢1980」景點；另在重慶建川博物館票證生活館內，牆上貼滿了上世紀的糧票、布票、油票、煤票等各種票據，吸引眾多90後年輕遊客。