1/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國｜發布新冠疫苗接種計畫 拚3月施打

韓國政府28日發布新冠疫苗接種計畫。英國牛津大學和阿斯特捷利康公司聯合研製的150萬人分新冠病毒疫苗將率先於2月交付。根據計畫，韓國政府將於3月中旬先向新冠治療設施的醫護人員接種疫苗，並爭取在11月之前形成群體免疫。

日本 ｜ 豐田無懼銷量下滑 重奪汽車龍頭寶座

豐田汽車28日宣布，包括大發工業與日野汽車在內的集團整體2020年全球銷量為952萬8,438輛，較前年減少11.3％，為五年來首次出現年減。不過，與其他車商相比，新冠疫情影響較小，豐田因而擊敗德國福斯，時隔四年重登全球汽車龍頭。福斯去年集團全球銷量減少15％，為930萬輛。

澳洲｜ ACCC研擬限制谷歌取得用戶資訊

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）考慮讓網路使用者自行選擇是否願意和谷歌等網路巨擘分享個人數據，同時有意限制這些科技公司取得用戶網路瀏覽記錄以銷售產品的能力。這是主管機關ACCC遏止科技大廠利用使用者數據影響競爭的最新舉措。

印度｜ 衛生部宣稱成功控制疫情

印度五分之一的地區已經一周沒有新增確診案例，印度衛生部28日表示，印度已成功控制新冠肺炎疫情，過去24小時的確診人數不到1.2萬人。人口13.5億的印度於1月16日啟動疫苗接種計畫，目標是在7至8月之前讓3億人完成接種。

挪威｜主權財富基金 去年投報率衝逾10％

央行總裁Oeystein Olsen周四表示，儘管去年受疫情影響，但規模1.3兆美元的挪威主權財富基金去年投資報酬率達10.9％，獲利1,227億美元，為基金成立25年以來第二高紀錄，主要是蘋果、特斯拉、亞馬遜與微軟等美國科技股部位大漲帶動。

德國｜疫苗恐持續缺貨到四月

德國衛生部長史邦（Jens Spahn）28日表示，新冠肺炎疫苗缺貨情形將持續到4月，為此政府將召集製藥公司及疫苗供應商開會討論，確保歐洲取得足夠疫苗。他表示：「我們還要撐過至少10周疫苗缺貨的日子。」德國政府在爭取疫苗之際，也打算限制從英國、巴西、南非入境的旅客，避免變種病毒擴大傳播。

日本｜東奧 不排除無觀眾舉辦

東京奧運組委會主席森喜朗28日表示，日本政府和國際奧組委對於奧運的觀眾人數上限和是否接收來自海外的觀眾，正在廣泛探討中，但他透露不排除無觀眾舉辦的選項。28日，日本全國染疫死亡113人，東京都死亡20人，均創單日紀錄。