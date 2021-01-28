1/29 China Scan 參與中國A股行情

重慶│中超陷困境 球隊普遍欠薪

中國超級足球聯賽陷入發薪困境，近日中超俱樂部提交新賽季工資獎金確認表期限將近，卻傳出包括重慶當代、天津津門虎等球隊都有欠薪情形，除球員薪水外，教練組、球場營運建設等其他開支也屢傳拖欠消息。

黑龍江│40年來最低！漠河氣溫降至-48.4℃

位於大陸最北邊的黑龍江省漠河市，28日氣溫降至-48.4℃，不僅能見度僅20公尺，更創下40年來氣溫最低的一天，路上幾乎未見行人。因為天氣過於寒冷，露天市場內的很多攤主擺好攤位後，都先到附近的屋子裡取暖，出現「老闆不在家」的奇景。

天津│ 春節近八成藥局線上營業

數據顯示，預計春節期間大陸將有六成藥局不打烊，其中天津、北京、上海等一線城市連鎖藥局的線上營業數量預計最高將達到八成。此外，天津等城市將有藥局「24小時不打烊」，除了除夕及大年初一晚間等部分特殊時段以外，春節期間都有送藥到家服務。

上海│特殊餐廳開業 呼籲關懷認知障礙老人

「忘不了」茶餐廳近日在上海市徐匯區正式營業，旨在凝聚社會力量關懷認知障礙患者。待新冠疫情好轉後，部分服務員將定期由患有阿茲海默症及其他認知障礙疾病的老人擔任。為配合老人的作息時間，餐廳僅在上午10時至下午4時安排老年店員服務。

廣東│建成5G基地台累計達12萬座

廣東省2020年新建5G基地台數量為8.7萬座，累計總量已達12萬座，達成珠三角中心城區廣闊覆蓋目標。廣東至2022年累計建成5G基地台數量預計將達到22萬座，屆時廣東全省5G用戶數將達6千萬戶。

雲南│2020年出口整體通關時間全國最短

雲南2020年口岸出口整體通關時間為0.12小時，較大陸平均出口通關時間少2.07小時，排大陸最短省區第1位。另外，雲南省口岸進口整體通關時間為14.02小時，較大陸平均進口通關時間少27.8小時，在大陸省區排名第4位。

四川│首次發現特有樹種傘花木

四川省林業和草原調查規劃院近日在成都邛崍市田野調查時發現特有數種、國家二級重點保護植物傘花木，這是該樹種在四川首次被發現，此次四川發現野生傘花木群落，群落中成年大樹就有4株，有高度研究價值。