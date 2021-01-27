1/28 China Scan 參與中國A股行情

吉林│通化市集中隔離方艙 組裝完畢

通化市集中隔離點1,186間隔離方艙27日已全部組裝完畢，正準備召集相關專家進行驗收。每間方艙配置網路電視、熱水、電暖氣等。同時還設有食堂餐廳、醫護人員單獨生活區。此外，還配備掛畫、書報、盆栽等。

北京│冷凍豬肉儲備 春節期間持續投放

春節將近，大陸各地倡議就地過年，發改委預估豬肉價格將於年節期間持續上漲，為確保市場供應充足，計畫加強儲備並精準調節，持續投放中央冷凍豬肉儲備。根據市場變化，以每周投放2萬到3萬噸中央儲備肉的節奏，向市場增加供應。

山西 │ 陸首台氫燃料混合動力火車頭 服役

中國中車大同公司製造的大陸首台氫燃料電池混合動力火車頭27日正式服役，這代表大陸在氫能源利用技術上取得關鍵突破。該火車頭設計時速80公里，滿載氫氣可單機連續運行24.5小時，平直鐵道上最大牽引載重超過5,000噸。

福建│落實司法惠台措施 護台胞權益

福建省高級人民法院院長吳偕林表示，過去一年福建深入落實司法惠台59條措施，包括開通大陸首個涉台司法服務網和手機APP，設立60個台胞權益保障法官工作室等，為台胞提供無差別、優質化司法服務。

廣東│廣州進口冷凍食品 實施集中監管

廣州市27日宣布，即日起對流入該市的進口冷凍食品實施集中監管，並倡導全市商戶春節期間「不停檔、不停業」。27日起，該市設置在荔灣、白雲、番禺、黃埔、南沙等區的28個進口冷凍食品集中監管倉全面啟用，對流入廣州的進口冷凍食品實施集中監管。

香港│發售25億美元綠色債券

香港金管局27日宣布成功發售總發行金額為25億美元的綠色債券，環球投資者對這批綠色債券需求強勁，其中亞洲區的機構奪得總發行額65％。5年期及10年期皆吸引逾發行金額五倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發行金額七倍的認購金額。

四川│熊貓在雪地「吃播」爆紅

四川蜂桶寨國家級自然保護區近日發現，紅外線相機連續兩次拍攝到同一大熊貓在雪地大啖竹葉的畫面，萌憨可人的「吃播」畫面意外爆紅。影片中可看到熊貓悠哉漫步而來，鎖定竹葉目標後一屁股坐下，直面鏡頭大吃特吃，之後才心滿意足離去。