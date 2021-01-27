1/28 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜微去年第四季營收年增16％ 超預期

拜晶片需求強勁所賜，超微（AMD）去年第四季業績超越市場預期。該季淨利達17.8億美元，每股盈餘1.45美元，扣除一次性項目後，調整後每股盈餘為52美分，優於一年前同期的32美分。該季營收年增16％，至32.4億美元。

美國｜需求揚升 德儀本季財測報喜

受惠於汽車與個人電子產業晶片需求揚升，德儀（TI）去年第四季業績與本季財測皆優於分析師預期。德儀該季淨利達16.9億美元或每股1.8美元，超越市場預估的1.34美元。該季營收達40.8億美元，優於分析師預期的36.1億美元。

美國｜高盛涉一馬案 執行長遭砍薪千萬美元

高盛捲入馬來西亞主權基金一馬發展公司（1MDB）貪污醜聞，執行長索羅門（David Solomon）2020年薪酬被砍1,000萬美元，約占年薪的36％。被減薪的高階主管還包括營運長沃爾德倫（John Waldron）與財務長夏爾（Stephen Scherr）。

澳洲｜鬆口氣 連10天無新增本土案例

截至27日，澳洲連續10天沒有新增本土確診案例，讓人口最多的新南威爾斯省得以放寬防疫限制。澳洲聯邦衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，澳洲已10天沒有出現社區感染。自疫情爆發以來，澳洲的確診案例超過2.2萬例，死亡人數909人。

印度｜本土新冠疫苗能抗英變種病毒

根據巴拉特生技（Bharat Biotech）與國營的印度醫學研究委員會最新報告顯示，雙方合作研發的新冠肺炎疫苗能有效對抗英國變種病毒。這份報告發表在國際生醫資料庫bioRxiv。印度本土疫苗COVAXIN已在1月稍早獲得緊急使用批准。

印尼｜27日387人染疫死亡 創新高

東南亞疫情仍然嚴重。印尼境內27日通報新增387人染疫死亡，創下單日新高紀錄，病歿總數達到2萬8,855人。另外新增1萬1,948人確診，染疫總數來到102萬4,298例。馬來西亞則是新增3,680人確診，染疫數達19萬4114人。另外，7人死亡，死亡總數來到707人。

日本｜2030年代 日產新車全電動

日產汽車表示，到2030年代初公司在主要市場銷售的所有新車將全為電動車，以配合到2050年實現碳中和的目標。日產稱，將推進電動車電池創新，包括固態電池，及進一步研發其e-POWER混能技術，以提升能源效益。