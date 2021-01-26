1/27 China Scan 參與中國A股行情

吉林│推廣冰上運動 納中小學體育課

吉林為推廣冰上運動，已將其納入中小學體育課教學，並透過滑雪、滑冰、輪滑、旱地冰球、堆雪人等活動，激發學生對冰上運動的興趣。目前，全市參與滑冰滑雪體育課、冰雪主題日活動及冰雪冬令營的中小學生累計超過80萬人次。

黑龍江│哈鐵運汽車 春節前逾5千輛

哈爾濱鐵路與中鐵特貨哈爾濱分公司合作，將商品汽車從大慶市讓胡路火車站運往閔行站，預計7天後到達上海。截至25日已發出第4列商品汽車訂製專列，預計至春節前還將發出20列，合計載運商品汽車超過5千輛。

山西 │ 轉型新能源之都 啟用試驗電站

山西高溫地熱資源開發利用研究示範基地揭牌儀式25日在大同舉行，同時舉辦山西省首座試驗電站啟用典禮。當地以從「煤都」轉型為「新能源之都」為目標，發展綠能建設，推動氫能、儲能、新能源汽車、風電和光電等新能源產業。

重慶│新生兒取名 亦辰最多

近日重慶公安局公布2020年當地新生兒入戶登記名字排行，其中亦辰以535人居首，一諾、梓涵緊追在後，單看女性則是欣怡奪冠。值得一提的是，梓涵是重慶該榜單的熱門名字，如今重慶戶籍中有將近1.3萬個梓涵。

香港│防堵疫情 大動作突襲封區

為防堵疫情傳播，香港政府上周末動員3千人封鎖佐敦，雖然只找出13名隱性患者，但香港特首林鄭月娥表示，一定會再有封區行動，且會採取突襲方式進行，目前香港已有幾個地方被港府列入高風險區域。

廣東│逾半畢業生選擇大灣區就業

2020年廣東省大專院校應屆畢業生人數再創新高，達到60.3萬人。近日，廣東7所大專院校陸續發表報告指出，2020年整體就業率略有下降，畢業生薪資整體穩定且有少許漲幅。此外，逾半數畢業生選擇在粵港澳大灣區主要城市就業，服務地方經濟發展。

廣西│大型體育場館 便宜開放

廣西壯族自治區體育局表示，2021年大陸中央財政資金補助的大型體育場館名單確定，廣西78座大型體育場館獲得中央補助資金人民幣7,848萬元。這筆資金將用於補助大型體育場館進行免費、低收費開放，為民眾健身提供場地、培訓等。