1/26 China Scan 參與中國A股行情

海南│旅遊掀退訂潮 三亞提高退款效率

大陸疫情升溫導致旅遊勝地海南出現遊客退訂潮，三亞市旅文局日前偕同酒店協會、旅行社協會等單位與線上旅遊訂購平台，共同研議住宿旅遊退訂機制。旅遊相關單位將簡化退款流程並提高退款效率，提升海南旅遊市場品質。

香港│就業市場趨保守 創新科技人才夯

徵才顧問公司華德士（Robert Walters）最新發表「薪酬調查2021」報告指出，在新冠肺炎疫情影響下，各行各業正加速邁向數位化。香港就業市場氛圍更加保守，但大中華區市場對創新科技行業人才的需求特別大，科技人才轉職時預期可獲得10％至15％年薪增長。

上海 │ 網紅咖啡店 咖啡師均是聾啞人士

上海網紅咖啡店「HINICHIJOU熊爪咖啡」在浦東開設分店，店內的咖啡師均是聾啞人士。當咖啡做好後，毛茸茸的「熊爪」就會從牆上的洞口緩緩伸出，為顧客遞上咖啡。熊爪咖啡創辦人王海清指出，該店最大的特色並非熊爪，而在於「與殘障人士相配合」，讓殘障人士的工作變成平常事。

湖南│長沙展出漢唐宋元樂舞戲曲文物

長沙簡牘博物館25日起展出「清平樂—黃河流域漢唐宋元樂舞戲曲精品文物展」，共展出198件漢唐宋元時期樂舞戲曲主題的陶俑、磚雕等文物。這批文物不僅記錄戲曲發展史，也見證了絲綢之路開通後，與沿線國家在音樂舞蹈的交流與融合。

湖南│2021華人春晚 VR奇幻登場

2021華僑華人春節聯歡晚會在長沙錄製，以「同心圓、中國年」為主題，應用VR技術，使虛擬場景與現實世界交疊，營造奇幻場面。而廣東汕頭與福建龍岩分會場的設計，將展現當地的美食及民俗文化。晚會2月12日晚間於湖南衛視和芒果TV播出。

寧夏│年節將至 花市迎來熱銷季

年節將至，寧夏銀川的花卉市場更加琳瑯滿目，選購年宵花卉的顧客絡繹不絕。小盆的玫瑰海棠、菊花、長壽花、迎春花僅人民幣15～40元，親民價格頗受消費者歡迎，此外寧夏的蝴蝶蘭、蕙蘭等高檔花卉亦受青睞。

新疆│拓展食囊文化 帶動銷售大增

新疆瑪納斯縣（食囊）文化產業園近年拓展「（食囊）」文化，藉由新疆人日常飲食的（食囊）來闡述當地文化元素，同時並調整為適合疆外人士的口味，成功帶動銷售大增。該產業園目前有300位（食囊）匠，每日可生產上萬個（食囊），且包含芝麻、玫瑰等多種口味。