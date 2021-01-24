1/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

以色列│逾25％民眾接種疫苗 青少年也能施打

以色列於24日將新冠疫苗接種對象擴大到16～18歲青少年，政府表示這是為了讓他們可以參加大學學力測驗。以色列是全球接種最快速的國家，衛生部表示，自去年12月19日以來，全國900萬人逾25％都至少接種了一劑疫苗。

日本 │ 東奧空場舉辦 損失估破2.4兆日圓

關西大學名譽教授宮本勝浩22日公佈估算顯示，受新冠疫情影響，如果東京奧運無觀眾舉辦，經濟損失將達約2兆4,133億日圓（約台幣6,562億元）。其中，賽事參加者和觀眾、家庭的消費支出等預計損失約7,198億日圓，由去年延至今年相應損失為約6,408億日圓，閉幕後體育振興等項目將損失約1億527億日圓。

日本│ 東京都確診人數 12日來首降至千例之下

東京都24日新增986例確診，是本月12日以來首度出現單日新增病例在千例以下；另外新增3人死亡，累計死亡782人。目前死亡病例居日本之冠的大阪府，又新增10例死亡及421例確診病例。大阪府至今累計確診4萬1,454例，死亡836例。

韓國 │ 單日確診近400例 爆寵物染疫

韓國24日新增確診392例，累計確診7萬5,084例。第三波疫情大流行高峰已過，連續多日新增確診在400例左右徘徊。當天新增12例死亡病例，累計死亡1,349例。另外，韓國首次報告確認寵物感染新冠病毒病例，防疫部門將調查人和動物之間互相傳播新冠病毒的可能性。

巴西 │ 第二波疫情嚴峻 總統民調直直落

第二波疫情嚴峻及缺乏疫苗之故，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）民調支持率直直落。在本月20～21日向2,030位民眾進行的民調結果顯示，4成受訪者給予波索納洛政府負評，高於去年12月初調查的32％。僅不到三分之一受訪者給予好評，低於前次的37％。

澳洲 │ 九天無本土病例 第一批疫苗2月抵達

澳洲周日再度零確診，過去10天之中有9天都沒有本土病例。儘管疫情獲得控制，當地政府仍將大力推進疫苗接種計畫。第一批的輝瑞疫苗將在2月抵達，70歲以上、有醫病狀況與原住民列為優先接種對象，自25日起開放申請接種。

葡萄牙 │ 總統大選 德索沙可望連任

葡萄牙24日舉行總統大選。各界普遍預測中間偏右的72歲現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）將順利贏得第二任的5年任期。葡萄牙總統有權解散國會、要求重新大選，由於目前掌權的是少數政府，總統角色十分重要。