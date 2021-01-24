1/25 China Scan 參與中國A股行情

新疆│中歐班列貨運量、貿易額雙創新高

與哈薩克接壤的新疆霍爾果斯口岸在2020年累計監管進出境中歐班列4,722列，貨運量368.22萬噸，貿易額264.36億美元，均創歷史新高，其中貨運量穩居大陸首位。

香港│大陸援建臨時醫院 正式竣工

大陸中央援建香港臨時醫院近日正式竣工，醫院位於香港亞洲國際博覽館西側，全為負壓隔離病房，工程是照香港永久性建築標準建設，移交後將正式命名北大嶼山醫院香港感染控制中心。

澳門去年行動支付 總交易額年增五倍

2020年澳門行動支付總交易筆數達6,549萬筆，總交易金額為63.3億澳門元，分別年增四倍和五倍。其中，2020年第四季的交易數據、交易筆數及交易金額皆創下單季歷史新高。

四川│成都天府機場 啟動真機試飛

成都天府國際機場日前開始真機試飛，其中，最大機型為南方航空的空客A380，預計今年內會啟動通航。成都天府國際機場距離成都市中心大約50公里，能夠滿足年旅客吞吐量9,000萬人次的航空需求，是大陸西南地區最大機場。

北京│高鐵朝陽站開通 邁入交通新時代

北京朝陽站22日隨京哈高鐵京承段同步開通。自此，北京市邁入擁有北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、北京朝陽站六座鐵路客運樞紐和首都國際機場、大興國際機場兩座國際機場的交通運輸新時代。

上海│首例境外機構參與調解智財權糾紛 達和解

上海市浦東新區人民法院近日與世界知識產權組織（WIPO）仲裁與調解上海中心合作，成功調處了一起涉外商標侵權糾紛案。該案為上海首例境外爭議解決機構參與調解的智慧產權糾紛。

福建│閩台貿易額 去年增10.9％

福建省省長王寧24日表示，2020年閩台貿易額增長10.9％，實際使用台資增長77.3％，閩台經貿更加緊密。2021年，福建將加快建設兩岸合作試驗區，促進兩岸行業標準共通；促進廈金、福馬融合發展，加大平潭對台先行先試力度，並落實惠台利民政策措施等。