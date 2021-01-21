1/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜拜登女兒艾希莉：不會在政府任職

美國拜登總統的39歲小女兒艾希莉（Ashley Biden，圖右）鄭重表示，她不會在拜登政府內任職。這位集社會工作者、時尚設計師與社區倡導者等多重身分於一身的美國新第一千金，19日上NBC《今日秀》節目受訪指出，她希望利用新平台提倡社會正義及心靈健康，推動社區發展和復興。

美國｜IMF、世銀春季會議擬線上舉行

總部設在華府的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行公布，因應新冠疫情肆虐，4月5至11日舉行的春季會議仍將以線上方式進行，而不以實體方式。這是該兩大全球機構連續第三次以線上方式，舉行半年一度的全體會議。

美國｜財長葉倫提名案 料一次過關

美媒引述國會消息人士報導，參議院金融委員會將於周五會議討論財長葉倫的提名案，預料將可順利過關。消息人士指出，葉倫需要通過參議院第二次聽證會的機會不高。新總統拜登正全速推進內閣重要職位的確認程序，以便加快啟動各項新冠疫情的紓困措施。

日本｜新增確診居高不下 東京連9天逾1千人

全國實施第二度緊急事態宣言已兩周，然而，新增病例仍未明顯減少。21日當天，全日本84人死亡，5,642人感染，重症患者逾千人，東京都已是連續9日單日感染逾1千人。自發布以來，主要地點的外出人口均較去年春季首度發佈宣言時大幅增加，顯示措施並未落實執行。

韓國｜疫情過高峰 文在寅支持率重返4成

隨著韓國疫情第三波大流行渡過高峰，文在寅總統的支持率重回40％。民調機構Realmeter發布最新民調結果，文在寅的支持率回升至43.6％，較上周提高5.7個百分點。該項調查是在本月18日至20日向全國年滿18歲的1,510人進行。21日韓國新增確診401例，累計確診7萬3,918例。

英國｜銀行業壓力測試 央行今年重啟

英國央行今年將恢復對當地銀行業進行壓力測試，以確保匯豐控股和巴克萊等英國大型銀行，在疫情期間可以繼續支撐經濟，並將研究銀行業股息如何能夠恢復到正常水平。央行發表聲明提到，壓力測試用於評估銀行積累的資本緩衝，是否足以應對目前壓力可能的發展情形。

荷蘭｜總理呂特提全國宵禁 遭反對黨批評

看守總理呂特（Mark Rutte）提議實施全國宵禁，為二戰以來首見，並禁止南非及英國航班入境，盼透過國內迄今最嚴格的防疫措施，遏止疫情持續擴大。不過，此項提議遭到反對黨議員批評。荷蘭政府目前處於看守內閣模式，實施宵禁必須獲得大多數議員批准。